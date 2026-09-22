Ministrica Lep Šimenko: Slovenščina mora ostati jezik vsakdanjega življenja

Slovenija Janko Kulmesch Suzana Lep Šimenko (46) je od junija leta 2026 ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Med letoma 2014 in 2026 je bila poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije. Intervju o položaju narodne skupnosti in prioritetah ministrstva.

Ministrica za Slovence v zamejstvu Suzana Lep Šimenko FOTO: gov.si

Prosimo, da se na kratko predstavite našim bralkam in bralcem?

Sem Suzana Lep Šimenko, po izobrazbi ekonomistka. Svojo poklicno pot sem začela na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, svoje delo sem nadaljevala v gospodarstvu. Leta 2014 pa sem bila prvič izvoljena za poslanko Državnega zbora, kjer sem v preteklem mandatu 2022 - 2026 tudi vodila Komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Prav ta štiri leta so mi omogočila, da sem precej podrobno spoznala življenje Slovencev zunaj meja naše države in aktivne predstavnike skupnosti ter izzive, s katerimi se soočajo.

Ste bili že, preden ste postali ministrica, seznanjeni s slovensko narodno skupnostjo na Koroškem in z njenimi aktualnimi vprašanji?

Seveda. Že kot predsednica parlamentarne komisije sem se redno srečevala s predstavniki slovenskih skupnosti v vseh štirih sosednjih državah, tudi s predstavniki Slovencev na avstrijskem Koroškem. Zato sem bila ob prevzemu funkcije že dobro seznanjena z razmerami, organiziranostjo skupnosti in tudi z nekaterimi vprašanji, ki ostajajo odprta.

Na Koroškem so mnogi pričakovali, da bo postala ministrica za Slovence po svetu in v zamejstvu Helena Jaklitsch. Kaj je vas predestiniralo, da je predsednik vlade Janez Janša vam zaupal to ministrsko mesto?

To je vprašanje za predsednika vlade, saj me je on nagovoril za to. Ker sem področje Slovencev v zamejstvu in po svetu v zadnjih štirih letih zelo intenzivno spremljala kot predsednica pristojne komisije Državnega zbora in sem ga v tem času tudi zelo dobro spoznala, je to na nek način le nadaljevanje mojega dosedanjega dela.

Sama sem pa zelo vesela, da je dr. Helena Jaklitsch danes državna sekretarka, saj področje odlično pozna in kot ekipa zelo dobro sodelujeva. Tudi sicer sem ponosna na vse sodelavce Urada, saj smo resnično dober kolektiv, ki deluje s skupnim ciljem: narediti čim več dobrega za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Kako ocenjujete aktualen položaj slovenske narodne skupnosti na Koroškem?

Slovenska skupnost na Koroškem je zelo živa. Ima številna društva, kulturne ustanove, medije, šole in predvsem ljudi, ki ogromno svojega časa in energije namenjajo temu, da slovenska beseda, kultura in slovenska identiteta ostajajo živi. To nikakor ni samoumevno. Če poznamo zgodovino koroških Slovencev, potem še toliko bolj razumemo, koliko truda je bilo potrebnega, da se je vse to ohranilo do danes.

Seveda pa obstajajo tudi težave. Sama vidim velik izziv predvsem pri jeziku in mladih. Ni dovolj, da imamo pravice zapisane. Številne se ne izvršujejo, kot bi se morale, in tudi zato se slovenščina postopoma umika iz vsakdanjega življenja. Zato moramo pritisniti pristojne k določenemu izvrševanju pravic iz mednarod­nih aktov ter hkrati razmišljati tudi o tem, kako mladim približati slovenski jezik in kako jim omogočiti, da bodo svojo slovensko identiteto doživljali kot nekaj pozitivnega in dragocenega.

Če bomo izgubili slovensko besedo med mladimi generacijami, bomo zelo težko ohranjali skupnost. Suzana Lep Šimenko

Kateri problemi slovenske manjšine na Koroškem so še posebej boleči?

Še vedno ostaja vprašanje doslednega uresničevanja pravic slovenske narodne skupnosti, ki izhajajo iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe. Te pravice morajo biti nekaj, kar človek dejansko občuti in lahko uporablja v vsakdanjem življenju. To velja za uporabo slovenskega jezika, šolstvo, sodstvo in druga področja. Prav aktualno vprašanje dvojezičnega sodstva je pokazalo, da moramo biti zelo pozorni, kadar gre za že pridobljene pravice slovenske skupnosti.

Dolgoročno pa me najbolj skrbi jezik. Če bomo izgubili slovensko besedo med mladimi generacijami, bomo zelo težko ohranjali skupnost. Zato je pomembno, da slovenščina ni samo jezik šole ali kulturnega dogodka, ampak jezik, ki ga ljudje uporabljajo doma in v vsakdanjem življenju.

Kako ocenjujete razcepljenost slovenske narodne skupnosti na Koroškem na tri politične organizacije? Vidite potrebo po združitvi?

Vedno sem zagovornica sodelovanja. Mislim, da smo Slovenci najmočnejši takrat, ko znamo pri pomembnih vprašanjih stopiti skupaj. In mislim, da v ključnih primerih te razcepljenosti ni čutiti, saj skupnost nastopi enotno. Po drugi strani pa se mi ne zdi prav, da bi iz Ljubljane koroškim Slovencem govorili, kako se morajo organizirati. To je njihova odločitev. Želim pa si, da pri vprašanjih, ki so ključna za prihodnost slovenske skupnosti, delujejo enotno. Jezik, šolstvo, kultura, pravice in prihodnost mladih so skupne teme vseh.

V čem se bo politika sedanje vlade glede Slovencev v zamejstvu razlikovala od politike prejšnje vlade?

Ne želim, da bi bilo področje Slovencev v zamejstvu in po svetu nekaj, kjer bi ob vsaki menjavi vlade vse postavili na novo. Tega ni bilo niti v preteklosti in prav je tako. Če je bilo nekaj dobro narejeno, bomo to nadaljevali. Sama sem to povedala tudi ob prevzemu poslov. Seveda pa želimo nekaterim področjem dati še več pozornosti. Zelo pomembni so mi mladi, slovenski jezik, gospodarstvo in povezovanje Slovencev zunaj naših meja z matično domovino. Želim si tudi, da smo več na terenu. Ne moremo vsega reševati iz Ljubljane. Treba je iti med ljudi, jih poslušati in skupaj z njimi iskati rešitve.

Katere bodo vaše glavne politične prioritete kot pristojna ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu?

Zagotovo slovenski jezik. Če izgubimo jezik, bomo dolgoročno zelo težko ohranili slovensko identiteto. Druga velika prioriteta so mladi, saj je od njih odvisna prihodnost slovenstva. Želim si, da bi imeli čim več možnosti za povezovanje s Slovenijo, da prihajajo v Slovenijo, jo spoznavajo, tukaj študirajo, navezujejo prijateljstva in poslovne stike. Pomembno je, da začutijo, da je Slovenija tudi njihova domovina.

Zelo pomembno je tudi gospodarstvo. Med Slovenci zunaj Slovenije imamo izredno uspešne podjetnike, gospodarstvenike, znanstvenike in strokovnjake. Tukaj imamo še ogromno možnosti za povezovanje. Gospodarski razvoj je pomemben tudi za zamejske skupnosti, saj potrebujemo delovna mesta in možnosti, da mladi ostanejo v svojem okolju. Pomembna ostajajo seveda tudi društva, kultura, šolstvo, mediji in vse ustanove, ki že desetletja skrbijo za slovensko besedo.

Predvsem pa si želim, da Slovenci v zamejstvu in po svetu vedo, da smo tukaj zaradi njih. Da lahko pridejo do nas, povedo svoje težave, pa tudi svoje ideje. Mislim, da lahko največ naredimo prav takrat, ko drug drugega poslušamo in sodelujemo ter skupaj najdemo rešitve na nastale izzive.