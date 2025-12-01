Miklavž je obdaroval pridne »šparovce«

Andrej Wakounig, podpredsednik društva in član od vsega začetka, je povedal, da je bilo društvo najverjetneje ustanovljeno leta 1983. Pobudnik in prvi predsednik je bil ravnatelj Joško Koncilija, podpredsednik pa Herman Kušej, ustanovljeno je bilo v vaški gostilni pri Punkratniku v Dvoru, kjer je bila tudi omara za hranilna vplačila. Ime »Miklavž« je društvo dobilo zato, ker je sv. Miklavž zavetnik cerkve v Dvoru. Ob ustanovitvi je zapel Moški pevski zbor Kralj Matjaž, ustanovljen nekaj let pred tem. Slednji je zapel tudi minulo nedeljo v Breški vasi, kjer ima društvo hranilno omaro, odkar je gostilna v Dvoru zaprta. Po odličnem kosilu je sledila še nagradna tombola, ki sta jo izvedla zdajšnji predsednik hranilnega društva Jozej Blažej in blagajničarka Pepca Wakounig, pri žrebanju pa je pomagal Jakob Schmidt. Članica Zofka Rakeb je na tomboli osvojila sod piva: »V hranilnem društvu sem predvsem zaradi družbe. S prijateljicami se tukaj srečujemo vsak drugi mesec.« Društvo ima danes 110 članic in članov. »Rada pomagam kot blagajničarka, ker mi je pomembno, da društvo ostane živo,« je povedala Pepca Wakounig, ki vselej rada sprejema nove člane.