Franz Hirm, p. d. Šoler je po južnem Koroškem in v Sloveniji znan po svojih kakovostnih mesarskih izdelkih. Ob njegovem 60. življenjskem jubileju smo se z njim pogovarjali o delu, lovstvu in dvojezičnosti na obrobju dvojezičnega ozemlja.

Pred nekaj leti sta si Franz Hirm in žena Štefka v Gornji vasi poleg domače hiše postavila še mogočno leseno hišo, kjer preživljata večere in prosti čas, kolikor ga pač je. Na stenah visi nepregledno veliko lovskih trofej, v kotičku hiše pa lesen križ. Poleg družinskih slik visi tam tudi potret krškega škofa Jožeta Marketza. »Ponosen in vesel sem, da je koroški Slovenec postal škof,« mi ob občudovanju hiše pove Franz Hirm. Njegova mati Marija, roj. Trinkaus, se je z Vogrč primožila k Šolarju v Gornjo vas, kjer sta si z možem Jakobom ustvarila družino s petimi sinovi in eno hčerko. Na kmetiji so imeli prašiče in govedo. »Starši so nam dali narodno zavest, mati je držala tri vogale domače hiše, bila je vneta kmetica in zelo verna ženska. Vera in reden obisk svetih maš sta bila zanjo na prvem mestu,« pripoveduje Franz. Po šoli se je pri Partlu v Dobrli vasi izučil za mesarja, kjer je kot sodelavec ostal skoraj dvajset let in se je, kot pravi, vselej počutil dobro. »Kot otrok sem z navdušenjem doma pomagal pri klanju in že tedaj mi je rekel moj ded, da bom nekoč postal mesar, in res se je to zgodilo. Ta poklic pa je tudi težak in mnogi vajenci, ki so prišli za menoj, so ga opustili. Vsak pač ne more biti mesar. Najbolj pomembno je, da imaš veselje z delom.«

Kot član društva za ohranjanje lovske kulture v Črni na Koroškem je

Franz Hirm že sodeloval na tekmovanjih oponašanja jelenovega rukanja. Skoraj deset let je predsednik lovske družine Žvabek.

Ko je bil Franz star 35 let je opravil mojstrski izpit, že leto navrh, leta 2000, pa je ustanovil lastno podjetje in odprl trgovino na Rudi. »Najprej sem želel imeti trgovino v Pliberku, a nisem dobil zaželenega prostora, na Rudi so nas prisrčno sprejeli.« Stranke prihajajo k Hirmovim iz Velikovca, Grebinja, pa tudi iz Pliberka, ker cenijo kvaliteto in izdelke, pridelane iz domačega mesa. »Nisem hotel iti na maso, raje pridelam malo manj in tisto z visoko kakovostjo, da so stranke zadovoljne,« razlaga Franz Hirm svojo podjetniško filozofijo. Začetki mesarije so bili majhni, najprej si je moral šele doma na kmetiji zgraditi klavnico in prostor za predelavo mesa. Podjetje se je dobro razvijalo, pridelujejo klobase, šunko, narezke ali dobrote za na žar. Trenutno vsak teden zakolje okoli šest prašičev, večinoma z lastne kmetije, vsaka dva tedna pa govedo, ki ga kupi v okolici. V trgovini na Rudi dela Franzeva žena Štefka, roj. Cegnar, dolga leta pa je sodelovala še njena sestra Marija. Franz je prepričan, da se podjetje brez žene Štefke ne bi razvilo tako pozitivno: »Sam tega nikakor ne bi mogel speljati, veliko sreče sem imel, da sem jo spoznal.« Ponosna sta na svoje otroke Stefanie, Martino in Katarino, najmlajši, sin Franz, pa trenutno doma zaključuje vajeništvo za mesarja. Franz Hirm tudi kot podjetnik ne skriva svoje koroškoslovenske identitete, ima dvojezičen logotip, pa tudi na izdelkih ima vse zgledno napisano v slovenskem in nemškem jeziku. Zanj je to nekaj samoumevnega: »Saj živimo na dvojezičnem ozemlju, tudi dvojezične table smo dobili. Če to komu ni po volji, pa naj prebere le nemško besedo.« Franz pripoveduje, da zaradi dvojezičnosti tudi na Rudi ni imel kakšnih težav, veliko strank je, ki govorijo slovensko, a preklopijo v nemščino, če v trgovino vstopi druga oseba. »Če pa je kdo skrajni nasprotnik slovenščine, pač ne pride k nam. Vseh strank pa itak ne moreš imeti, saj teh nihče nima.« Franz in Štefka sta svoje izdelke redno prodajala tudi na tržnici v Ljubljani, kontakte v Slovenijo sta navezala prav zaradi sodelovanja na prireditvi »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuju.

Že več kot 40 let, lovski izpit je opravil že pri 18 letih, je Franz strasten lovec. Dolga leta je bil odbornik in podpredsednik v Klubu prijateljev lova. Trenutno pa se ukvarja z oponašanjem jelenovega rukanja, pred dvema letoma bi skoraj postal slovenski državni prvak v rukanju. Za Franza Hirma je pomembno, da neguje stike z lovci po Sloveniji. Skrbi ga nazadovanje slovenščine in dvojezičnosti v okolici. Tudi v domači fari se je v zadnjih letih marsikaj spremenilo, po mnenju Franza Hirma ne le na dobro stran. Zelo je cenil dolgoletnega žvabeškega in suškega župnika Simona Wutteja (+2020). Za bodočnost si Franz želi, da bi doma ostali vsi zdravi, se dobro razumeli in preživeli še čimveč lepih skupnih trenutkov.