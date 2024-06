Na sliki (z leve): Julija Buchwald, Zalka Breitfuß (roj. Inzko), Jože Wakounig, Franc Florjančič, Zofka Lesjak (roj. Sturm), Franc Rehsmann, Marica Sommeregger, Stanko Olip, Ančka Riegelnik, Milena Sattmann (roj. Gröblacher), Mira Schmid (roj. Prutej), Folti Sima, Franc Valentinitsch, Marjan Sturm, Milena Warum (roj. Olip), Janko Pečnik, Rožca Roblek (roj. Schmautzer) in Janko Kulmesch. Na sliki manjka Mara Woschitz-Merkač.

Ob 50-letnici mature je letnik SG 1970/1971 sklenil, da bo se bo srečal vsako leto. Organizacijo sta prevzela Marica Sommeregger (roj. Wakounig) in Franc Rehsmann. Tokrat so se srečali minuli ponedeljek, 10. junija, v prijaznem gostišču Camping Rož na Kočuhi. Še posebej so se spomnili lani umrlih sošolk Marije Založnik (roj. Brežjak) in Traudi Goritschnig (roj. Mratschnigger), prav tako Bernarda Wakouniga, Francija Zwittra, Mirka Lauseggerja, Foltija Kakla in Franca Krajgerja ter razrednikov Štefana Močilnika, Janka Messnerja in Marije Spieler.

Z veseljem se vsako leto udeležuje srečanja razrednik Jože Wakounig, ki se zelo dobro počuti v družbi nekdanjih učenk in učencev.