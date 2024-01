Julija leta 2010 je Španija zmagala v finalu za svetovnega prvaka v nogometu po podaljšku, mesec prej pa so dijakinje in dijaki 8.a (razrednik prof. Franc Krištof) in 8.b (razredničarka prof. Milica Gallob-Smole) razreda osvojili naslov »absolventke/absolventa« Slovenske gimnazije po uspešno opravljenem zrelostnem izpitu. Žal je pandemija onemogočila srečanje absolventk in absolventov za 10. obletnico mature leta 2020, kar je tudi za primerno praznovanje pomenilo podaljšek. Vendar prestavljeno ne pomeni preklicano. Tako se je maturitetni letnik leta 2010 srečal 22. decembra 2023 v lokalu Zommstehn am Markt v Celovcu, katerega lastnik je Igor Ogris.

Christian Laußegger

Zadnja vrsta z leve: Anja Maurer, Mateja Borotschnik, Dejan Borotschnik, Laura Winkler, Martin Sima, Svetlana Wakounig, Luka Janežič, Anneliese Fuchs, Damjan Dovžan, Yasmin Stoderegger, Elisa Autischer, Julia Schaubach (roj. Schnabl), Irina Schaltegger, Renate Boschitz, Tatjana Igerc, Petra Ramšak, Zala Rek, Žorik Grigoryan, Damijan Smrečnik. Sprednja vrsta: Andreas Müller, Natalija Hartmann, Lino Pschernig, Lukas Kimeswenger, Nadja Kupper, Saša Wakounig, Michael Mlinar, Gabriel Gregorn, Michael Kristan, Christian Laußegger.