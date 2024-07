Na sliki z leve spredaj in v nasprotni smeri urnega kazalca: Marko Hribernik, Nejc Kupper, Maksi Gallob, Tatjana Koncilia, Lea Kropfitsch, Mirjam Prochazka, Nadja Polzer, Lara Gallob, Miriam Enzi, Lara Vouk, Mirjam Körbler-Vera, Sabina Wiegele

V soboto, 22. junija 2024 so se v Lendhafencafe srečali maturantke in maturanti Slovenske gimnazije (letnik 2009) na 15. obletnici mature in skupaj z razredničarko Tatjano Koncilio obudili spomine na lepe, skupno prehojene poti.

Maksi Gallob