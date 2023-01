Z leve: direktorica odvetniške akademije OZS Alenka Košorok Humar Košorok Humar, predsednik OZS Janez Starman in nagrajenca dr. Vida Mayr in dr. Matevž Grilc Slika: Miha Godec

21. oktobra 2022 je v Rogaški Slatini odvetnik dr. Matevž Grilc prejel plaketo dr. Danila Majarona za leto 2022. Plaketo podeljuje Odvetniška zbornica Slovenije in je najvišje priznanje za odvetništvo v Sloveniji. Podeljujejo jo vsako leto na dnevu slovenskih odvetnikov. Poleg Grilca je priznanje prejela še dr. Vida Mayr.

Kakor piše v reviji »Odvetnik«, rednem glasilu Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), sta tako Grilc kot Mayr »s svojim dolgoletnim predanim delom v odvetniškem poklicu in izven njega simbolizirala žlahtno poslanstvo dobitnika plakete.« Nadalje pišejo, da se s plaketo »zahvaljujejo najboljšim odvetnikom za njihove večstranske življenjske in poklicne aktivnosti, spoštovanje pravne države, visoko strokovnost, etično in odgovorno zastopanje strank, nesebično negovanje kolegialnosti, skrb za odvetniški pomladek ter dvigovanje ravni strokovnega znanja odvetnikov in s tem ohranjanje ugleda slovenskega odvetništva.«

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman je podelil plaketo Matevžu Grilcu SLIKA: Miha Godec

Matevž Grilc se je rodil leta 1946 v Libučah pri Pliberku. Po maturi na Slovenski gimnaziji je študiral pravo na Dunaju. Leta 1979 je odprl lastno odvetniško pisarno v Celovcu, ki je danes družba »Grilc Vouk Škof« in ima štiri pisarne: glavno pisarno v Celovcu ter pisarne v Gradcu, v Ljubljani in na Dunaju. Grilc je bil dolga leta tudi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, leta 2021 pa je prejel Tischlerjevo nagrado.