Občinski svet Tržne občine Železna Kapla-Bela je na predlog Kapelške liste (KL) soglasno sklenil, da bo za častnega občana imenoval dolgoletnega kapelskega župnika Leopolda Zundra. Listino častnega občanstva mu je 13. avgusta, na 56. občinski dan starejših ljudi, podelila županja Elisabeth Lobnik.

Dežne kaplje v prijetnih temperaturah so spremljale zelo dobro obiskani dogodek v Železni Kapli minulo soboto, ko se je začelo slavje v šotoru pred občino. Poudarek je bil na kulturnem programu, podelitvi listine častnega občanstva Tržne občine Železna Kapla-Bela. Prejel jo je Poldej Zunder, rojen leta 1942, za dolgoletno predano delo na različnih področjih. S svojim delom je pomembno prispeval k utrjevanju miru, spodbujanju sožitja na raznih področjih človekove ustvarjalnosti v dvojezičnem okolju ter s tem k ugledu in razvoju občine.

Poldej Zunder med mašo, v ozadju lovski zbor

Vsebinsko pester in srčen govor je imela županja Lobnik pred predajo listine. Povedala je, da je Zunder v teh petih desetletjih na različnih področjih sooblikoval življenje v njihovi občini. »Mnoge občanke, mnogi občani poznajo gospoda Leopolda Zundra ne samo kot župnika, temveč tudi kot nekdanjega nogometnega igralca in sedanjega navdušenega gledalca in organizatorja tekem nogometnega društva Železna Kapla, katerega je tudi častni član. Kultura, literatura in umetnost so bile in so še pomemben del njegovega življenja in delovanja, saj je soodgovoren za mnoge gledališke predstave in pustne prireditve v farni dvorani.« Lobnik je omenila tudi, da je Zunder mnogo prispeval za ohranitev in sanacijo njihovih cerkev in pokopališč. Pomembna mu je komenda na Rebrci, kjer je že dolga leta pobudnik Tedna mladih umetnikov s športnim, jezikovnim in likovnim programom. »To mu je uspelo samo zaradi njegovih diplomatskih pogajanj ter zaradi dobrih stikov z ordinariatom in drugimi skupnostmi na Koroškem. Tako so nastala tudi dela mnogih znanih umetnikov, ki so naši občini zapustili neizbrisne sledi. Dragi Poldi, v svojem imenu in v imenu občine se ti za vse delo prisrčno zahvaljujem, pazi nase in na svoje zdravje in zmerno uporabljaj svojo energijo,« je dejala Lobnik. Franc Jožef Smrtnik je o Zundru povedal, da »je naredil ogromno za sožitje tukaj, v dvojezičnem okolju, to se ni povedalo, ampak on je bil tu tisti glavni povezovalni člen. Skrbel je za dvojezičnost v javnosti, kjer je bila slovenščina po njegovi zaslugi zelo prisotna.« Starejša občanka Železne Kaple Mici Kuhar, ki je tudi cerkvena pevka, je o častnem občanu z nami delila same lepe misli: »Vso čast in zdravje mu želim in še mnogo let, da bi ga še dolgo imeli, ker ga ‘nucamo’, zelo ga rabimo. On je za vse – za šport, gledališče, pevska društva, vse zna ceniti.«