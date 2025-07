Letno skavtsko srečanje

V soboto, 5. julija, je potekalo srečanje koroških skavtov in skavtinj na Višarjah. Po lanski 65-letnici ustanovitve SKSS in 40-letnici jamboreeja v Globasnici je bila izražena želja, da bi se enkrat letno srečali. Srečanje se je začelo z večjezično mašo, ki jo je dekan Janko Krištof daroval tudi v spomin na pokojne skavte in skavtinje. Po kosilu pri Juretu je bil za cerkvijo zbor, posvečen tudi Tonetu Kralju in njegovim poslikavam na Višarjah in v cerkvah na Primorskem. Srečanje se je zaključilo v cerkvi v Ukvah, kjer je skavtinja Ana Wedam pripovedovala o poplavi in obnovitvi Ukev ter o cerkvenem in kulturnem življenju v Kanalski dolini.