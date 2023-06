V Logarski dolini so maturanti in maturantke Slovenske gimnazije letnika 1983, in sicer razreda 8a, praznovali svojo 40. obletnico mature. Bil je poseben dogodek, ki je združil nekdanje sošolce in prijatelje. Vsega skupaj se je zbralo 23 absolventov, da bi se spomnili časov, ki so jih skupaj preživljali v šolskih klopeh in deloma tudi v domovih. Srečanje ob 40. obletnici je bilo nepozabno doživetje za vse.