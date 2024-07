Bili so zadnji, ki so maturirali še v gimnazijski stavbi v Lerchenfelderci pod Križno Goro, kjer je imela svojo prvotno domovino od leta 1957 do leta 1974 Slovenska gimnazija, na kateri se je pouk takrat odvijal izključno v popoldanskih urah. Slovenska gimnazija se je nato preselila v težko pričakovano novo stavbo na Žrelsko cesto v celovškem mestnem okraju Šentpeter, kjer ima od leta 1990 svoje prostore tudi Dvojezična trgovska akademija. Prostor, kjer sta obe izobraževalni ustanovi, je danes poimenovan po prof. Antonu Janežiču. V dveh razredih je pred 50 leti opravilo zrelostni izpit 33 maturantk in maturantov, od katerih jih živi še 29. Pred kratkim je umrla tudi dolgoletna razredničarka 8. b in prof. angleščine Hema Cesnovar. Slavljenci so ta izjemen dogodek jubilejne obletnice mature prejšnji teden praznovali v celovški gostilni »Zommstehn« , ki jo uspešno vodi koroški Slovenec Igor Ogris. Ob pristni alpsko-jadranski jedači in pijači in v vabljivih gostinskih prostorih so se nekdanje gimnazijke in gimnazijci skupaj z edinim navzočim nekdanjim profesorjem počutili zelo sproščeno in prijetno. V prijateljskem vzdušju so obujali spomine na skupno prehojena in preživeta leta in se spominjali tudi kolegov in kolegic, ki so že odšli, in tudi tistih, ki so na žalost bili zadržani. Ker se je maturantsko srečanje vsem zelo dopadlo, ga nameravajo čimprej spet obnoviti.

Andrej Wakounig