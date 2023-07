V četrtek, 29. junija 2023, na dan sv. Petra in Pavla, so se v Borovljah srečali maturantka in maturantje 8. b razreda letnika 1970. Razrednik je bil dr. Janko Zerzer. Nekatere od njih že krije gruda, drugi so bolni ali pa iz družinskih razlogov niso mogli priti. Zategadelj se jih je pri boroveljskem gradiču zbralo le pet, kar je pa po starih pravilih Latincev, da »tres sunt collegium« v vsakem oziru zadostovalo za srečanje. Najprej so si ogledali boroveljski puškarski muzej, kjer je Franc Poganič, po domače Lazar iz Kajž, vedel veliko povedati o svojem očetu-puškarju, ki je izdeloval pereta, neobhodno potreben del celina vsake puške. Sledil je obisk Kulturnega doma pri Cingelcu na Trati z ogledom majhnega, a zanimivega muzeja Posojilnice Borovlje. Prisrčno druženje oz. srečanje je peterica zaključila na gostoljubni Lazarjevi domačiji v Kajžah.