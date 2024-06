Maturantke in maturanti letnika 1969 so se nedavno srečali v centru Roža, v najjužnejšem brezsemafornem(!) avstrijskem mestu, ki je širom sveta znano po svojem puškarstvu. Boroveljski rojak Franc Wakounig je z veščo zgodovinsko besedo vodil po puškarskem muzeju in povedal marsikaj zanimivega o času, ko so »píliji še devo mel«. Nato so krenili na pot v Šentjanž, kjer jim je Štefan Pinter predstavil k&k center, njegovo zgodovino ter sprotne prireditve in dogodke, kot npr. trenutno razstavo sošolcev Maje in Danila iz 8. b razreda, ki kažeta svoje z ročnim delom narejene izdelke, z naslovom Prepletanje še do 13. julija letos. Sledilo je kosilo in druženje ob okusnih kulinaričnih dobrotah v šentjanškem gostišču Centris, kjer so si nekdanje součenke in součenci rekli to in ono, obujali spomine na minula lerchenfeldska šolska leta in se po penzionersko obarvanem klepetu razšli z željo, da se zdravi in mladostno sveži spet snidejo ob letu osorej.