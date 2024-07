Bili so drugi maturitetni letnik Slovenske gimnazije, skupno je maturiralo 21 dijakinj in dijakov, ob 60-letnici pa so obiskali izredno zanimivo razstavo Werner Berg & Christine Lavant v pliberškem Muzeju Wernerja Berga v Pliberku, po kateri jih je vodil Raimund Grilc. Obiskali so tudi Peco, kjer se jim je pridružil še nekdanji sošolec Robert Kropiunik. Na sliki 1. vrsta z leve: Christa Hilde­brandt (roj. Kersche), Zorka Loiskandl -­Weiss, Vida Neufeld (Zwitter), Helka Mlinar (Čebul), Milica Konzilia (Mičej); 2. vrsta z leve: Tine Kropiunik, Matjaž Sienčnik, Jožko Wrulich, Hanzi Oman in Tone Riegelnik.