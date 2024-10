Ob 10. obletnici mature so se zbrali nekdanje dijakinje in dijaki 8. A in 8. B razreda ZG/ZRG za Slovence v gostilni Magdas v Celovcu. Ob sproščenem druženju sta se jim pridružili tudi razredničarki Sonja Prohinig in Andrea Zikulnig. Dogodek je bil priložnost za izmenjavo izkušenj in pogledov na deset­letje po zaključku šole. V letniku 2013/2014 je na Slovenski gimnaziji maturiralo 40 oseb, 18 v razredu A, 22 pa v razredu B.

Osebe na sliki, zadaj z leve: Marko Zandonella, Martina Antolič, Elena Rutar, Peter Rant, Mirjam Sadjak, razredničarka 8. A razreda Andrea Zikulnig, Sabrina Kraßnig, Ana Lena Domej, Matteo DePalo, Tamara Fuchs (roj. Pruntsch), Ivana Smrečnik, Jasmina Hajnžič, Christina Luschnig;

spredaj: Benjamin Kupper, Aljoša Thurner, Fabijan Stern, Gianluca Semez, Klara Perne, razredničarka 8. B razreda Sonja Prohinig, Christina Dullnig, Theresia Ressmann, Antonija Novak, Tereza Maletz, Katerina Ageljić (roj. Krnjič), Susanne Peissl, Katja Koren, Anja Greiner;

leži: Marko Niemitz