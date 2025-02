Kuharska delavnica na Radišah: Kuhanje z Leni, Vroni in Phuong

»Pred osmimi leti se nama je porodila ideja, da mladini pokaževa, kako se dela pogača. Ker je bila delavnica uspeh, smo jo sklenili izvajati vsako leto,« je povedala Leni Ogris iz Tuc (65). »Čez dve leti bomo imeli deseto obletnico in ob tej priložnosti želiva izdati svojo kuharsko knjigo,« je dodala Veronika Lampichler (68), ki pravi, da je kuhati začela, ko je odšla od doma. Veronika Lampichler, ki je včasih delala pri Hospizu in kot projektna delavka pri Rdečem križu, Caritas in Diakoniji, z možem živi na Radišah in ima dva sinova. Eden od njiju je kuhar in Veronika Lampichler pravi, da si rada izmenjujeta kuharsko znanje in da se je od njega marsikaj naučila. Sama najraje peče sladice, njena specialiteta, na katero je najbolj ponosna, so marelični krofi. Letos na delavnicah pa je pripravila odlične ajdove žgance z ocvirki ter ajdovo rolado. Leni Ogris najraje peče pogačo, buhtlje in kuha radiške specialitete, npr. okusno telečjo obaro, ki so je bili udeleženci deležni na tokratni delavnici. Kuhati je začela že v mladih letih, pri čemer ji je bila velik zgled mama, ki je pogosto kuhala tudi za razne dogodke, kjer je bilo treba nahraniti veliko lačnih ust. Leni Ogris, gospodinja in dolgoletna socialna delavka ter mati dveh otrok pravi, da je to prevzela od nje in da se ji je od nekdaj zdelo zelo pomembno, da svoje znanje predaja naprej, zato sta z Veroniko začeli z delavnicami. Izmenjava kuharskega znanja, prijetna domača atmosfera in kuhanje domačih radiških dobrot sta obema zelo pri srcu, svoj repertoar pa vsako leto radi razširita z novimi elementi. Tako sta lani k sodelovanju povabili Phuong Ogris, ki prihaja iz Vietnama in se je pred 26 leti poročila s Tomažem Ogrisom ter se preselila v Tuce. »Pri treh letih sta mi umrla starša. Bilo je težko in za preživetje sem od sedmega leta naprej kuhala v restavracijah v Vietnamu.« Najraje pripravlja azijske jedi in letos je na delavnici skuhala slastno azijsko juho Pho Men Heo.