Krištof ostaja predsednik KKZ 

Nato sta Janko Krištof in tajnik Martin Kuchling podala svoja poročila. Oba sta predstavila delovanje organizacije. Krištof je posebej omenil nekaj projektov, npr. iniciativo »Slovenščino živeti, slovenščino doživeti«. Tudi Kuchling je govoril o projektih, poudaril je dobro sodelovanje s Slovensko prosvetno zvezo (SPZ) in dejstvo, da je Krščanska kulturna zveza tudi servisna organizacija, ki zavestno skrbi za slovenska društva na Koroškem. Letni budžet Krščanske kulturne zveze znaša okoli 500.000 evrov. V sklopu občnega zbora je KKZ tudi letos pripravila zbornik, ki ima skoraj 200 strani in zajema poročila KKZ, prireditve, poročilo SNI Urban Jarnik in poročila društev med letoma 2022 in 2025. V zborniku pa je prostor tudi za spomin na umrle kulturnike.