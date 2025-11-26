Krištof ostaja predsednik KKZ 

Na začetku občnega zbora so podelili Janežičeva priznanja, ki nosijo ime po slovenskem literarnem zgodovinarju, slavistu, slovničarju, piscu slovarjev in uredniku leposlovnih glasil Antonu Janežiču iz Leš pri Šentjakobu v Rožu. Podeljujejo jih osebam za njihove zasluge na kulturnem področju. Odlikovani so bili Anica Lesjak-Ressmann, Barbara Mistelbauer-Stern, Franca Padovan, Roman Verdel in Franz Starz.
Nato sta Janko Krištof in tajnik Martin Kuchling podala svoja poročila. Oba sta predstavila delovanje organizacije. Krištof je posebej omenil nekaj projektov, npr. iniciativo »Slovenščino živeti, slovenščino doživeti«. Tudi Kuchling je govoril o projektih, poudaril je dobro sodelovanje s Slovensko prosvetno zvezo (SPZ) in dejstvo, da je Krščanska kulturna zveza tudi servisna organizacija, ki zavestno skrbi za slovenska društva na Koroškem. Letni budžet Krščanske kulturne zveze znaša okoli 500.000 evrov. V sklopu občnega zbora je KKZ tudi letos pripravila zbornik, ki ima skoraj 200 strani in zajema poročila KKZ, prireditve, poročilo SNI Urban Jarnik in poročila društev med letoma 2022 in 2025. V zborniku pa je prostor tudi za spomin na umrle kulturnike.
Občnega zbora so se udeležili predstavniki 33 včlanjenih društev, ki so dali staremu odboru razrešnico in soglasno izvolili nov odbor.
Po izvolitvi je Krištof povedal, da je v bistvu že hotel oddati funkcijo predsednika, a da ni našel naslednika. Krištof je dodal, da naj bi bil njegov naslednik na čelu organizacije laik in ženska.
Glasbeno je občni zbor KKZ obogatilo petje kvarteta Štirje iz ene hiše. Kot gosta občnega zbora sta spregovorila predsednik SPZ Mitja Rovšek in predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete v Gorici Miloš Čotar.
Nov odbor KKZ sestavljajo: Janko Krištof (predsednik), Micka Opetnik (podpredsednica), Monika Novak-Sabotnik (podpredsednica), Marjan Gallob (podpredsednik), Martin Kuchling (tajnik in poslovodja), Zalka Kelih-Olip (namestnica tajnika), Leonard Krušic (blagajnik), Krista Koren-Hafner (namestnica blagajnika).
Iz rubrike Galerije preberite tudi