Kreativna ročnodelska skupina Ostre šivanke

Ravnokar so »šivankarice« letošnjo sezono vse zadovoljne zaključile, saj so se spet naučile nekaj novega in marsikaj ustvarile. Novembra lani so začele s pletenjem in kvačkanjem kapic, nogavičk, šalov in odejic za štiri novorojenčke domačih mamic. Nato so v delavnici s Simono-Kelih Karničar iz ulitega kamna izdelovale okrasne, predvsem predbožične predmete.
V novem letu so se članice skupine lotile precej zahtevnega dela. Pod strokovnim vodstvom Marie Mlečnik-Olinowetz so se želele preizkusiti v poslikavanju lesenih izdelkov. Na srečo jim je umetnica v svojem ateljeju na Kočuhi bila pripravljena svoje poklicno znanje posredovati prav po predpisih ljudske umetnosti. Teoretičnemu delu je sledilo poslikavanje miniskrinjic in škatlic, navrh pa še prijazna pogostitev. Zadnjo delavnico kvačkanih sedežnih blazin iz posebno debele volne je predlagala in vodila Mici Furjan.
V svojih vrstah pa imajo OSTRE ŠIVANKE tudi izkušeno zeliščarko Moniko Smrtnik-Hribar. Na tedenskih srečanjih v mali Kovačevi dvorani je letos prvič v krajših prispevkih predstavljala čaje, sirupe, maže in tinkture iz rmana, žajblja, pelina, regrata in drugih rastlin. Četudi je večina zelišč znana, so vsakič izvedele še kaj novega.
Navsezadnje so se dobro razpoložene Obirčanke s taksistko Tili Karničar odpeljale v Celovec v kino ter tako zaključile 18 let neprekinjenega druženja in delovanja ročnodelske skupine.
