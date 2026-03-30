Kreativna ročnodelska skupina Ostre šivanke

V novem letu so se članice skupine lotile precej zahtevnega dela. Pod strokovnim vodstvom Marie Mlečnik-Olinowetz so se želele preizkusiti v poslikavanju lesenih izdelkov. Na srečo jim je umetnica v svojem ateljeju na Kočuhi bila pripravljena svoje poklicno znanje posredovati prav po predpisih ljudske umetnosti. Teoretičnemu delu je sledilo poslikavanje miniskrinjic in škatlic, navrh pa še prijazna pogostitev. Zadnjo delavnico kvačkanih sedežnih blazin iz posebno debele volne je predlagala in vodila Mici Furjan.