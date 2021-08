Libuče so lahko ponosne na Gregorja Kovačiča in njegovo ženo Tatjano. Ko sta kupila libuško ljudsko šolo, ki je morala leta 2013 zapreti vrata, sta se vključila tudi v domače kulturno in občinsko-politično življenje: Gregor kot vodja libuške godbe na pihala (Jauntaler Trachtenkapelle), Tatjana kot kandidatka in sotrudnica EL Pliberk. Hkrati sta leta 2018 odprla v prostorih bivše šole »Atelje umetnosti/ Atelier der Kunst Kovačič«, Gregorja pa je medtem doseglo vabilo z zlatimi črkami: zaupali so mu vodenje Deželnega orkestra Salzburg, s katerim bo prvič javno nastopil letos oktobra v nižjeavstrijskem Grafeneggu.

Libuški matjaževci pod vodstvom Hannesa Košutnika

»Odmev umetnikove duše«

Zaradi korone je samoumevno moral mirovati tudi Kovačičev atelje. V četrtek, 5. avgusta, pa je tudi atelje znova zadihal z razstavo »Odmev umet-nikove duše«, ki prikazuje retroperspektivo nekaterih slik Hermanna Fine (1960–2019). Umetnika Fino, ki se je rodil v zgornjekoroškem kraju Möllbrücke in je po študiju odprl odvetniško pisarno v Celovcu, je po pozdravnih besedah pliberškega kulturnega referenta Marka Trampuscha obširno in kompetentno predstavil Gottfried Glawar. Hermann Fina je živel in umetniško ustvarjal na Metlovi, poleg slikanja je začel tudi s skulpturami, na žalost pa se je njegovo ustvarjanje prerano končalo s smrtjo marca 2019. Na vabilu smo brali:

Človek, poln talentov! (Finova) umetniška duša, pa tudi ljubezen do estetike, do ljudi in do narave ga je spremljala celo življenje in je v njegovih delih našla odmev.

Gottfried Glawar pa je v svojem izčrpnem govoru poudaril:

Dokler je Hermann Fina živel, ga ni bilo mogoče pregovoriti za lastno razstavo. Toda tega ne smemo napačno razumeti. Ni se bal tega koraka zaradi strahu pred kritiko s strani širše publike in javnega poslovanja z umetnostjo ali ker bi sam dvomil o lastni zmogljivosti. Javnost mu je bila vseeno. Ustvarjal je vse zase. Kot duhovno terapijo. Kot zrcalno sliko svoje duše. Le majhnemu krogu je razkril svoj svet in podaril to ali ono sliko.

Sodelavki gostišča »Bernarda« Sonja Homer in sestrična Tatjana

Po zaslugi zakoncev Kovačič si lahko po dogovoru ogledate razstavo v njunem ateljeju (tel. 00386 40 611 200). Slovesno odprtje razstave je bilo nadvse posrečeno: bilo je v zgornjelibuški podružnici ob navzočnosti župnika Ivana Olipa, za kar mu gre vse priznanje. Pevsko so ga obogatili matjaževci in Tone Boschitz. Agapa je sledila v gostišču Bernarda. Skratka: območje Atelje umetnosti Kovačič, Hiša Falke, podružnica sv. Jerneja in gostišče Bernarda se razvija v pravi kulturni center. In to na trgu Milke Hartman.