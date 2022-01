28-letna Lisa Sandrieser, ki živi v Celovcu, od januarja letos pri koroški deželni policijski direkciji dela kot govorka policije. Pogovor o delu, izzivih in izobrazbi policistk in policistov.

Kaj ste vse delali, preden ste postali policistka?

Pred službeno dejavnostjo kot policistka sem med študijem komunikacijskih ved delovala kot redakcijska sodelavka in moderatorka za privatno televizijsko postajo v Celovcu.

Zakaj ste se odločili za ta poklic? Je bila to že vselej vaša želja?

V krogu svojih prijateljev sem izvedela za policijsko izobrazbo, ki je zelo hitro vzbudila moje zanimanje. Policijski poklic je zelo raznolik in nudi vsestranske možnosti, da se poklicno razviješ naprej. To mi je bilo zelo všeč. Tako sem se leta 2016 odločila za novo poklicno pot, ki je bila povezana s popolnoma novimi izzivi.

Opišite nam izobrazbo, ki ste jo morali opraviti, da ste lahko postali policistka.

Kariera pri policiji se začne z dveletno osnovno izobrazbo. V okviru izobrazbe dobiš posredovane pravne osnove. Ob učenju kazenskega in upravnega prava si usvajaš veščine tudi v pouku etike, kriminalistike ter se naučiš različne tehnike in taktike uvajanja. Osnovna izobrazba vsebuje tudi dve praktični fazi, ki ju absolviraš v policijskih inšpekcijah.

Odločila sem se za alternativno izobraževalno pot. Najprej sem opravila šestmesečni osnovni tečaj, nato sem delovala kot policistka na meji. Po treh letih prakse sem napravila dopolnilne tečaje in s tem zaključila osnovno izobrazbo.

Kako ste po izobrazbi začeli z delom? Kakšni so bili začetki kot policistka?

Po zaključku osnovnega tečaja sem zbirala izkušnje na policijski inšpekciji v Borovljah.

Glavne naloge so bile kontrole na mejnem prehodu na Ljubelju, delo z begunci, pisanje prošenj za azil … Tudi to je delo policije. Zelo sem hvaležna za ta čas, ker sem si n­a­brala ogromno izkušenj. Po treh letih delovanja na meji in pri policiji za tujce sem se prijavila na razpis policijske govorke pri Deželni direkciji za policijo.

Katere lastnosti mora imeti policist/policistka?

Mislim, da mora imeti poseben čut za ravnanje z ljudmi. Kolegice in kolegi imajo opravka z različnimi karakterji in morajo pravilno ravnati v najrazličnejših situacijah, npr. pomagati dementnemu človeku, ki ne najde poti domov, ali pravilno ukrepati v primeru nasilja.

Delate kot govornica koroške policije, prosim, da nam opišete vaše delo.

Moja naloga je, da ustvarim povezavo med policijo in mediji oz. javnostjo. Najbolje je, da to obrazložim s primerom: izhajamo iz tega, da se na nekem stanovanjskem območju pojavljajo vlomi. V tem primeru je moja naloga, da posredujem medijem relevantne informacije. Mediji nato obvestijo prebivalstvo. Poročanje lahko svari oz. prepreči nadaljnje vdore.

Kateri so največji izzivi pri vašem delu kot tiskovna predstavnica koroške policije?

Izzivi so v tem, da se po eni strani posredujejo medijem informacije čim hitreje in da so stvarno podkovani, po drugi strani pa informacije, ki jih podaš, ne smejo ovirati nadaljnjih potrebnih ukrepov.

Istočasno pa je treba zagotoviti varnost podatkov udeleženih oseb.

Kako je pandemija spremenila vaše delo, tudi če pomislimo na aktualne demonstracije v povezavi s pandemijo?

Medijsko delo v povezavi s pandemijo sooča policijo z novimi izzivi. Predvsem se je moralo šele razviti sodelovanje med zdravstvenimi uradi in policijo, kjer doslej ni bilo toliko stičišč.

Med pandemijo je dobila policija dodatne naloge s kontrolami in ukrepi v zvezi s korono. Poseben izziv so seveda demonstracije.

V Avstriji je pri policiji le približno dvajset odstotkov žensk. Kaj bi se moralo po vašem mnenju spremeniti, da bi več žensk izbralo to poklicno pot?

Po mojem mnenju je policijski poklic postal tudi za ženske bolj atraktiven, kar se ne nazadnje pozna tudi pri številu udeležb žensk v izobrazbi, ki vedno bolj narašča. Mišljenje, da naj bi bil to samo poklic za moške, ni primerno današnjemu času.

Kaj bi svetovali nekomu, ki si želi postati policistka?

Vedno spet povabimo na informacijske prireditve, kjer nudimo vpogled v poklicni vsakdan policije. Priporočam, da se tisti ali tista, ki se zanima za ta poklic, poveže in pogovarja z izkušenim policistom. V posebnem pogovoru se najlaže da primerjati osebne predstave z realnostjo. Pomembne informacije o delovanju policije, o sprejemnih pogojih so dosegljive tudi preko naše spletne strani www.polizeikarriere.gv.at.

V službi se morate gotovo soočati s tragedijami, z nesrečami in drugimi težkimi dogodki. Kako v prostem času odklopite od dela, da pridete na druge misli?

Svoj prosti čas preživljam najraje v krogu svoje družine in prijateljev. Za sprostitev se zelo rada športno udejstvujem. Trenutno zelo rada hodim v gore. Če imam nekaj prostih dni, pa rada potujem s prijateljicami in si ogledujem evropska mesta. Zaradi pandemije pa je na žalost od zadnjega potovanja minulo že kar nekaj časa. Sicer pa že razmišljamo, kam nas bo vodilo naslednje potovanje.