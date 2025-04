Koroški Amor: Ljubezen čez meje, jezike in preizkušnje

Leo Smolej: Na Heidi me je očaralo vse. Njen nastop, glas, postava. Videl sem, da si želi družino in ima čut za otroke: kjerkoli so bili otroci in jim je posvetila čas, so jo imeli takoj radi. Sprva sva se obiskovala ob koncih tedna. Vendar naju okolje sprva ni lepo sprejelo, oboji starši so nasprotovali najini zvezi. Moje starše je skrbelo, da bom zaradi ljubezni odšel v Avstrijo, Heidini starši pa so bili skeptični, ker sem bil iz Jugoslavije, od koder so poznali le zdomce, »Gastarbeiterje«, ki so prišli delat v Avstrijo in niso imeli dobrega statusa. Mož Heidine sestre je imel očeta iz Šentilja, tako da me je sestrina družina takoj sprejela, druga sestra in mama pa sta potrebovali malo več časa.