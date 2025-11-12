Konkretne podpore za trajnostni razvoj

Posebej ganljiv je bil spomin na projekt Mavrica v Dobrli vasi, kjer je odločilno posegel v trenutku, ko je bil dvojezični vrtec tik pred propadom. Priča vpliva Wurmitzerjevega dela je bil tudi Stefan Kramer, ki je ob podelitvi opisal prelomni trenutek iz leta 1999, ko je bil zasebni vrtec Mavrica zaradi političnega nasprotovanja tik pred propadom. Skupina staršev in podpornikov je takrat zbrala načrte in pogum, denarja pa ni bilo nikjer.