Ko se smeh zatakne v grlu

Od občine do farovža je bilo komaj dovolj parkirišč za vse, ki so v petek prisostvovali premieri Wunderland I Čudežna dežela. Besedilo za vznemirljivo novo produkcijo teatra trotamora pod vodstvom režiserja Marjana Štikarja sta po Zali iz leta 2010 znova prispevala pisateljica Simone Schönett in pisatelj Harald Schwinger. Tematsko predstava zajame kulturo spomina na Koroškem, predajo jezika, korenine nacizma, individualno (ne)odgovornost storilcev, posmeh njihovim žrtvam, fašistične tendence danes, smrt zadnjih prič časa, evgeniko in še marsikaj drugega, kot je recimo remigracija, borbeno geslo modernih nacistov.
Dogajanje farse z enajstimi prizori je postavljeno v Domus Mirabilis, dom upokojencev, v katerem nespokorjeni storilci nacističnih zločinov bivajo skupaj s svojimi žrtvami iz 2. svetovne vojne. Pa tudi z negovalkami in negovalci, ki si čas krajšajo s krutimi igricami z žrtvama pregona, starejšim parom koroških Slovencev. »Fahndungsliste! Aussiedlung! Deportation!« kričijo negovalci na ustrahovani par, ki ne ve ne kod ne kam. Glasbena rdeča nit predstave je presunljiva pogrebna pesem Gozdič je že zelen.
Pomembno vlogo v predstavi igra tudi KI song »Wenn es den Eseln zu gut geht, gehen sie aufs Eis tanzen«, ki nam sporoča, da se utegnemo zaradi svoje udobnosti kmalu znajti na tankem ledu. Namesto pohvale posameznih igralk in igralcev je na mestu čestitka celotnemu igralskemu ansamblu, ki se ga ne bi sramovalo niti profesionalno gledališče. Avtorsko muziko in slovenske ljudske pesmi v predstavi v živo virtuozno odigra kitarist Primus Sitter, sceno je ustvaril Toni Reichmann.
Seveda vemo, kaj vse zna Marjan Štikar, a je danes spet dokazal, da se vsako leto na novo splača priti v Šentjakob in si ogledati svežo predstavo. Čudežna dežela je po eni strani absurdna igra, pri kateri se hočeš smejati, po drugi strani pa te trebuh boli, medtem ko se usta smejijo. S tem se igrajo, to res dobro naredijo, igralci so odlični, sem zelo navdušen nad predstavo in jo priporočam vsem, ki je še niso videli.
V predstavi imam več manjših vlog in eno večjo, igram namreč vodjo doma starostnikov. Z delom na Čudežni deželi smo začeli pred pol leta. Najprej veliko beremo tekst in se ukvarjamo z besedilom. Šele septembra smo začeli postavljati sceno in vaditi posamezne vloge ter prizore. Najbolj intenzivni so zadnji trije tedni pred premiero, ko skoraj vsak dan hodimo na vaje. V Marjanovih predstavah nastopam, odkar mi je bilo kakih sedem let, prvič sem nastopila leta 2005 v predstavi Čarovnik iz Oza.
