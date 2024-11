Kje bomo koroški Slovenci leta 2034? Več sodelovanja in manj jamranja

trenutno zazna eno zelo zagnano mlado generacijo, ki ima veliko potenciala in priložnosti za prihodnost. Pomembno bo, da razna društva in področja, kot so šport, kultura in gospodarstvo, še več sodelujejo. To bi lahko prispevalo k ohranjanju jezika in morda tudi k boljšemu razvoju. Če bomo koristili to našo skupnost in izčrpali ves potencial, ki ga nedvomno imamo, lahko pozitivno gledamo v leto 2034.