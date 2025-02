Kino Cinglc: 300 do 400 ur raziskovanja, kdo je lastnik avtorskih pravic»To je ogromno ljudi za tak kino«

Kino Cingelc se imenuje filmski program pri Cingelcu na Trati, za katerega skrbi Marjan Verdel. Letni program obsega 12 filmov, od slovenskih in lovskih filmov preko komedij ter dram do glasbenih dokumentarcev. Marjan je leta 2006 začel s slovenskimi filmi, ki so bili na sporedu vsak prvi ponedeljek v mesecu. Od pandemije naprej Kino Cingelc med novembrom in aprilom obratuje dvakrat mesečno, 2. in 4. ponedeljek, zmerom ob 19.30. Zadnja januarska projekcija je bila v ponedeljek, 27. januarja, ko so dvorano pri Cinglcu napolnili koroški lovci. Na sporedu je bil film »Wild: Auf Jagd im Gebirge« o mistični zvezi lovca z naravo, ki ga je leta 2023 posnel Wolfgang Tonninger. Februarja bo Kino Cingelc najprej 10. februarja prikazal dva dokumentarca, film »Andri« režiserke Andrine Mračnikar iz leta 2003, pa tudi »Stoletje pod Jepo« Roberta Schabusa iz leta 2016. Nato pa 24. februarja sledi komedija »Fallende Blätter«, ki jo je leta 2023 posnel kultni finski režiser Aki Kaurismäki.