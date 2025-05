Kako vi naložite svoj denar?

Grisi Dovjak, nameščenka (41)

Pred leti mi je konec meseca ostalo nekaj več denarja. V zadnjih letih pa so se življenjski stroški močno povišali. Ne samo nakupi v trgovini, bencin za avto (delam v Celovcu) temveč tudi stroški za (šolske) potrebščine za otroke. Zaradi gospodinjskih obveznosti in oskrbe otrok lahko delam le 25 ur tedensko. Tisto, kar mi konec meseca ostane, naložim na klasičen način – na hranilno knjižico. Na sklade, delnice in podobne finančne stvari se premalo spoznam, poleg tega pa mi je v spominu ostal stavek moje babice: »Kar imaš, to imaš.« Zato sem se odločila za ta način varčevanja, čeprav se zavedam, da obresti skorajda ni.