SDU Pliberk je skupno z DU Podjuna izvedlo izlet z namenom, da udeleženci razširijo svoje znanje o ožji domovini. Najprej so si ogledali novi večjezični Deželni muzej v Celovcu, ki je s pomočjo najnovejše digitalne tehnologije izredno zanimiv. Potem so pohiteli na razgledni stolp na Jedvovci (Pyramidenkogel), kjer se je pred njihovimi očmi razprostrla vsa lepota Koroške. Okusno kosilo so jim pripravili v prijaznem in udobnem Centrisu v Šentjanžu v Rožu. V Svečah je Zdravko Inzko najprej razkazal park kulturnikov, Goršetovo galerijo pri Vrbniku, nato novi Einspielerjev dom z originalno dvorano, ob koncu pa je v sveški cerkvi na orglah spremljal petje Podjunčanov. V šentjanškem k & k centru sta o bogati kulturni in športni dejavnosti kraja pripovedovala Štefan Pinter in Hanzi Pscheider, poslovodkinja k & k centra Julija Schellander-Obid pa je poskrbela, da so se pošteno odžejali ob »pasji« vročini. Za vse udeležence je bil izlet informativen, hkrati pa zelo družaben.

Jožko Hudl