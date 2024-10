Pri moškem pevskem zboru Vinko Poljanec se je ustalila tradicija, da gredo ob začetku pevske sezone na enodnevni izlet. Pevce spremljajo žene in partnerke ter ljudje, ki pomagajo pri društvenih prireditvah med letom. »Izlet organiziramo, da se med sabo družimo in poveselimo, tudi z ljudmi, ki ne pojejo pri zboru. Pa tudi, da si naberemo novo motivacijo za pevsko sezono,« je povedal pevec Christian Urak. 4. oktobra so se iz Škocjana podali na avstrijsko Štajersko. Najprej so se ustavili v Admontu, kjer so si ogledali tamkajšnji benediktinski samostan. Ta je v regiji močan gospodarski faktor. Obsega kmetijska in gozdarska posestva v velikosti 25.000 hektarjev, od česar je okoli 17.000 hektarjev gozdne površine. Samostan vodi gimnazijo z okoli 500 šolarji, dom za ostarele ter ima v lasti 16 podjetij z okoli 500 zaposlenimi. Ob vodenem ogledu si je družba iz Škocjana ogledala knjižnico, ki je največja samostanska knjižnica na svetu, v njej hranijo okoli 200.000 knjig. V samostanu so si ogledali muzej, sledilo je kosilo v gostišču Stiftskeller. Nato so se odpeljali k smučarski letalnici Kulm, kjer so nekateri prehodili vseh 1200 stopničk do vrha. Večerjo so imeli ob jezeru Bodensee blizu Schladminga, kjer so ob dobri jedači in kapljici zapeli to ali ono pesem.