Minuli teden je skoraj 50-članska skupina DU Podjuna obiskala Južno Tirolsko. Izlet je bil nepozabno doživetje.

Slovensko društvo upokojencev (DU) Podjuna, ki mu predseduje Helka Mlinar, njej ob strani pa so v veliko oporo podpredsednika Franc Gomernik in Marica Krasnik ter tajnica Marica Sommeregger in blagajnik Jože Fera, je znano kot zelo agilno z bogato dejavnostjo. Ena od stalnic je vsakoletni večdnevni izlet po Avstriji in zunaj njenih meja. Tokrat so se odločili, da obiščejo Južno Tirolsko. Izkazalo se je, da je bila odločitev za deželo neštetih jabolk in vina več kot posrečena.

Za program in organizacijo izleta sta poskrbela turistična agencija Gruber Reisen in Irmi Raschun. V veliko zadovoljstvo vseh, skoraj 50 udeleženk in udeležencev je bil program zelo pester in informativen, pri tem pa so lahko uživali tudi ob čudovitih naravnih lepotah, ki jih je med vožnjo podrobneje predstavila Irmi Raschun.

Pot je goste iz Podjune z odličnim šoferjem Stefanom Juwanom vodila sprva čez prelaz Jaufen v dolino Passeier, kjer so se udeleženci izleta ustavili v tržni občini St. Leonhard, v rojstnem kraju Andreasa Hoferja (1767–1810), tirolskega borca proti Francozom in njihovim bavarskim zaveznikom. Po kosilu v gostilni Sandwirt, ki je bila nekoč v Hoferjevi lasti, je sledil obisk Muzeja Passeier, posvečenega južnotirolskemu »ljudskemu heroju«. Gre za muzej, ki ga lahko vsakemu samo priporočamo za ogled. Avtorji so poskrbeli za difereniciran zgodovinski prikaz dogajanj tedanjega časa, predvsem pa tudi okoliščin, v katerih se je udejstvoval Andreas Hofer in v katerih se je 20. februarja 1810 na povelje Napoleona končalo njegovo življenje. Andreas Hofer naj bi bil namreč vse drugo kot fanatičen borec. Nasprotno: v resnici je bil v odločilni fazi, ko je po dveh zmagah, 1. novembra 1809, izgubil bitko in moral bežati, dokler ga 28. januarja 1810 niso ujeli francoski vojaki, velik dvomljivec. Na koncu pa je klonil pred fanatičnim kapucinskim patrom Joachimom Haspingerjem (1776–1858), ki je predvsem iz verskih razlogov pozival k boju do zadnje kapljice krvi, sam pa se je po porazu oportunistično potuhnil na Dunaju in v Salzburgu, kjer je tudi umrl. Na sporedu ekskurzije sta bila prav tako celodnevna obiska Bozna in Merana vključno z ogledom čudovito lepih vrtov v gradu Trauttmansdorff. Vodič Josef je podjunske potnike kompetentno uvedel tudi v polpreteklo zgodovino Južne Tirolske ter njene avtonomije.

Nepozabno doživetje je bil prav tako zadnji dan, ko so se udeleženci podali skozi dolino Gröden v St. Ulrich (Urtijei) k Ladincem in nato v Cortino Ámpezzo. Gre za zelo bogate turistične kraje, Ladinci pa so se predvsem po zaslugi gospodarskega napredka okrepili tudi kot manjšina.

Skratka: izlet je bil informativen in nepozaben – in tudi dobrega vzdušja ob dobri kapljici ter pašti ni manjkalo.