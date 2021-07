Ste vedeli, da v Rjavškem jezeru v Hodiški dolini jezer najdemo med drugim ščuke, some in krape, želite izvedeti več o običaju štehvanja na Zilji ali o Dobraču, in vse to v slovenskem jeziku? Te informacije in še mnogo več najdete na facebook strani Avstrijska Koroška, ki že tri leta informira o koroških turističnih destinacijah in krajih predvsem obiskovalce strani v Sloveniji, pa tudi koroške Slovence. Strani sledi nad 6000 ljudi, posamezni prispevki pa imajo tudi do 30.000 ogledov.

Stran ureja Katarina Wakounig-Pajnič, ki v pripravo prispevkov vlaga veliko časa in napora. Pri pripravi objav ji pomaga cela družina: mož Bojan, hčerka Živa in sin Gorazd. Kot sodelavka odvetniške pisarne Grilc Vouk Škof ima veliko stikov s Slovenci v Avstriji in Sloveniji. O nastanku spletne ponudbe pravi, da jo je vedno motilo, da Slovenci namesto o Velikovcu govorijo o Völkermarktu ali grejo na Nassfeld, v Ferlach ali Villach: »V Sloveniji je premalo informacij o tem, da na Koroškem obstaja slovenska manjšina, ki se bori za svoje pravice. Premalo je uzaveščenosti o slovenskih krajih in slovenskih imenih na avstrijskem Koroškem. Moj namen je, da skupaj živimo slovenstvo, da pride do več obiskov, več izmenjav in več informacij. To je stalno pred mojimi očmi«. Kotmirčanka pa opaža, da celo koroški Slovenci mnogokrat ne poznajo slovenskih poimenovanj.

Kot študirana geografinja preko facebooka, instagrama, youtuba in spletne strani na turističen način predstavlja koroške kraje, njihovo zgodovino, biologijo, geografijo, kulinariko, običaje, etnologijo in še več. Vmes pogleda tudi čez mejo in predstavi kak kraj v Sloveniji ali Italiji. Na objavljenih slikah vidimo, da njeno delo ni le prevzemanje informacij, saj kraje z družino tudi obišče. »Mnogi bralci se nočejo spuščati v koroškoslovensko politiko, morda pa bodo poročila o življenju na Koroškem v njih vzbudilo tudi zanimanje za politične napore koroških Slovencev.«

Kot ugotavlja Wakounig-Pajničeva, so turisti iz Slovenije za uradne ponudnike informacij, tj. za turistične točke na Koroškem, manj zanimivi: »Večkrat grem v info center mesta Celovec, kjer imajo samo en zemljevid v slovenščini. Ostala ponudba je v italijanščini, nizozemščini in angleščini. Tudi na Kärnten Werbung sem v zadnjih letih večkrat pisala in očitno ne vidijo priložnosti, ki jih nudi slovenski trg. Politične organizacije koroških Slovencev, pa tudi Slovenska gospodarska zveza opravljajo druge naloge. V kulturno-turističnem smislu pa ni nikogar, ki bi delal na tem področju.« Cilj Wakounig-Pajničeve je odprtje neke vrste »informativne točke« v Celovcu, podobno kot je organizirana SGZ, ki nudi zelo kvaliteten servis na svojem področju.

Obiskovalci portalov Avstrijska Koroška se redno obračajo na Wakounig-Pajničevo, saj iščejo kontakte ali ideje za izlete. V ta namen je mama dveh otrok pripravila projekt »Slo»Kor.tur« o slovenski turistični ponudbi na avstrijskem Koroškem. Da bi ta spletna ponudba, ki za zdaj obsega nekaj idej za izlete in omenja nekaj ponudnikov, lahko bolje delovala, bi bila potrebna finančna podpora uradnih inštitucij. Minulo soboto je Wakounig-Pajnič projekt »Slo»Kor.tur« predstavila na tradicionalni prireditvi Dobrodošli doma, kjer se vsako leto srečajo Slovenci iz zamejstva, sveta in domovine. Letos je prireditev potekala prav v njeni rodni Ribnici.

Wakounig-Pajničeva nudi informacije in pomaga agencijam z vsebino in programi, vendar ne organizira izletov. Ni izključeno, da bo v prihodnje odprla lastno turistično agencijo. »Oglasili so se celo tisti, ki že leta vodijo skupine na avstrijsko Koroško, saj lahko samo z inovativnimi programi, ki se stalno prilagajajo željam izletnikov, navdušiš ljudi.« Na Koroško naj se ne pride samo enkrat!

Kotmirčanka ugotavlja: »Iz konjička je nastalo delo,« saj povpraševanje narašča. Nanjo so se obrnili tudi turistični ponudniki iz Slovenije, ki želijo privabiti goste iz avstrijske Koroške. Tako zdaj že tretje leto trži in pripravlja njihovo ponudbo za žurnal »Alpen Adria« in za magazin »Villach im Fokus«.

