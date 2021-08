Kakšno je vaše mnenje o cepljenju nasplošno?

Vesna Riegelnik: Jaz sem se dala cepiti proti vsemu, kar sem se lahko, tudi proti covidu-19 sem že cepljena. Imela sem več pacientov, ki so zboleli za covidom-19, in sem jih tudi obiskovala po domovih, zato da jim ni bilo treba iti v bolnišnico. Zaradi teh okoliščin sem se že januarja lahko cepila. Ljudje naj grejo k zdravniku in se informirajo, zakaj bi bilo cepljenje dobro ali zakaj ne, čeprav mislim, da smo trenutno v situaciji, v kateri je pomembno, da se vsi cepimo. Da lahko to pandemijo končno enkrat tudi zaključimo. Nova različica virusa delta kaže, da lahko tudi otroci hudo zbolijo – v ZDA je bilo v zadnjem tednu 100.000 obolelih otrok. Na začetku pandemije smo lahko rekli, da otroci sploh ne zbolijo, nenadoma pa se je spremenil virus in s tem tudi to, kdo zboli in kako zboli. Bojim se, kako bo jeseni.

Kaj menite o razvoju cepiva proti covidu-19 in kako to, da je bilo tako hitro razvito?

Covid-19 je v resnici zelo enostaven virus, zato je bilo lahko ustvariti cepivo, ne smemo pa pozabiti dejstva, da so vse države vložile veliko sredstev v razvoj tega cepiva. Torej: veliko denarja je bilo namenjenega za iznajdbo cepiva, hkrati pa ni kompliciran virus. Gre za postopek za izdelavo t. i. MRNA cepiva proti covidu-19, ki sta ga ustvarili biotehnološki podjetji Moderna in BioNTech. Na tem postopku pravzaprav temeljijo nove terapije proti raku, raziskave v zvezi s tem pa trajajo že več kot deset let, tako da ni vse povezano zgolj z iznajdbo enega cepiva. To je bila zelo pomembna poteza, zato da vemo, da cepivo prvič deluje, drugič pomaga in tretjič, da je tudi varno.

Ljudje naj grejo k zdravniku in se informirajo, zakaj bi bilo cepljenje dobro ali zakaj ne, čeprav mislim, da smo trenutno v situaciji, v kateri je pomembno, da se vsi cepimo. dr. Vesna Riegelnik

Kaj menite o možnih stranskih učinkih cepiva proti covidu-19?

Mladi ljudje teže prenašajo cepiva, ker imajo nasplošno slabši imunski sistem, tako da je utrujenost, vročina ali glavobol normalna reakcija na cepivo in ponavadi hitro mine. Pri cepivu AstraZenece smo ugotovili, da je tveganje za stranske učinke zelo majhno, včasih namreč pride do nevarnih tromboz, ampak o tem so osrednji mediji pravočasno obveščali. Seveda razumem tudi, da je ljudi strah, zato je pomembno, da govorijo z zdravnikom, ki mu zaupajo, da se lahko z njim odkrito pogovorijo.

Težava je v tem, da je splet poln neresničnih ali nepreverjenih informacij, npr. ta, da mlade ženske po cepljenju ne bodo plodne oz. bodo imele težave pri zanositvi … To ni res. Pri nas je bilo veliko mladih žensk, ki so teden po cepljenju zanosile in pozneje rodile zdrave otroke. Cepivo proti covidu-19 zagotovo nima škodljivega učinka na plodnost.

Koliko ljudi se je cepilo v Avstriji?

Zdaj je 60 odstotkov ljudi, ki so bili vsaj enkrat cepljeni. Trenutno ni veliko ljudi, ki bi čakali na cepljenje, ker ti, ki so se želeli cepiti, so že cepljeni, preostali pa rečejo »nočem« ali »še čakam«. Približno 30 odstotkov je takih, ki še omahujejo, ali naj se cepijo ali ne, ker se bojijo kakšnih stranskih učinkov.

To je zelo slabo. Situacija je podobna kot v Izraelu ali ZDA, teh 60 odstotkov. Preveč informacij in preveč ekstremizma po tem letu in pol povzroča, da se ljudje ne cepijo.

Cepljenje proti covidu-19: kaj menite vi?

Dalibor Aleksić: »Nisem se odločil za cepljenje v začetnem cepilnem obdobju, ker mi nihče ni zatrdil, da bom zaščiten. Nasvet mojega osebnega zdravnika je bil, naj počakam, saj nihče ne ve točno, kako in kaj.«

Matej Trampusch Novak: »Cepil sem se, ker sem načelno za cepiva in ker je bila žena nedavno noseča in se ni smela cepiti. Otroka sta cepljena proti vsemu. Mislim tudi, da je cepivo edina rešitev, ki bo privedla do kolikor toliko normalnega življenja.«

Tea Tomažin: »Nisem cepljena. Razlog za to je, da ne zaupam cepivu in da v svoji bližini virusa še nisem zasledila, tako da nimam nobenega razloga.«

A. K.: »Nisem cepljena in se tudi ne želim cepiti, ker najbolj zaupam svojemu telesu in imunskemu sistemu.

1. Ker prisila še nikdar ni prinesla ničesar pozitivnega in ker je prisila k cepljenju proti covidu-19 kaznivo ravnanje oz. zločin proti človeštvu.

2. Ker ne zaupam varnosti cepiva, ker ne nudi zaščite, kot je bilo rečeno (najprej dve dozi cepiva, zdaj je po­trebna še tretja, ali bo tudi še četrta?). Izdana cepiva niso licencirana.

Kljub 56-% precepljenosti število okuženih še raste. Dokaz, da cepivo ne ščiti, je, da zbolevajo tudi cepljeni.«

Anita Ogris: »Jaz sem cepljena, dvakrat, z AstraZeneco. Sem za to, da se čim več ljudi cepi, ker tako bi virus imel manj možnosti, da preživi.

Pri zdravniku se nisem nič pozanimala, ker tudi nisem nič dvomila in sem se kar takoj odločila za cepljenje, malo tudi zaradi službe, ker imam veliko opravka z gosti.

Marjan Adlassnig: »Jaz sem se cepil zato, ker sem pri kolegih, ki so zboleli za covidom-19, videl, da so imeli hude posledice in sem se temu hotel ogniti. Pa tudi zaradi neobveznega testiranja in malo več svobode. Zadnjo dozo sem prejel pred enim mesecem in je vse v redu.«

Marcel Blajs: »Cepil sem se, ker če hočemo to pandemijo končati in biti spet malo bolj odprti, je to edino prav. Drugi vzrok je malo bolj »egoističen«, moje dekle je iz Kanade in vem, da če bom hotel iti k njej, bom moral biti cepljen, pa tudi za gastronomijo in potovanja bo slej ko prej cepljenje obvezno.«