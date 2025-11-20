Initiative Minderheiten pred prenehanjem delovanja

Vladimir Wakounig je sopotnik Initiative Minderheiten od njene ustanovitve v letu 1991, danes je član njenega upravnega odbora: »Naša organizacija je imela do leta 2022 okoli 15 let urejeno bazično financiranje s strani Zveznega ministrstva za izobraževanje. Šlo je za okoli 100 tisoč evrov letno, s katerimi smo pokrili personalne stroške štirih zaposlenih in izdajo revije Die Stimme, ki izide štirikrat na leto. Ko smo leta 2022 spet zaprosili za isto vsoto v letu 2023, so nam na Ministrstvu za izobraževanje na mah sredstva krajšali za četrtino oz. so nam odobrili 75 tisoč evrov. Leta 2025 je sledilo naslednje krajšanje podpore, tako da smo letos delovali s 50 tisoč evri, a v naslednjem letu gotovo ne bomo mogli, če se nič ne spremeni.« Kot zanimivost Vladimir Wakounig dodaja, da je Initiative Minderheiten prav leta 2023 od tedanjega predsednika parlamenta Wolfganga Sobotke prejela 15 tisoč evrov vredno nagrado sklada Magharete Lupac za podpiranje parlamentarizma, demokracije in tolerance v letu 2022. »Bili smo veseli, da smo lahko preko nagrade kompenzirali večjo izgubo. Leta 2024 smo ob 30-letnici bombnega atentata v Borti naredili potujočo razstavo »Želijo nam vzeti življenje – Z bombami proti manjšinam 1993-1996«, v katero smo veliko investirali. Letos smo na jesenski klavzuri sprejeli sklep, da če se konca tega leta stvar ne izboljša, če se ne najde nadomestila za bazično financiranje, enostavno ukinemo organizacijo in tudi časopis Die Stimme.« Spomnimo, da je bila v 90. letih Initiative Minderheiten med pobudniki uvrstitve Romov in Sintov med avtohtone avstrijske narodne skupnosti. »Zelo smo se zavzeli za migrante in za migrantke, za lezbijke, osebe z motnjami v telesnem in/ali duševnem razvoju, nastopamo proti rasizmu, anticiganizmu in antisemitizmu, zavzemamo pa se tudi za priznanje Jenišev iz Tirolske kot avtohtone narodne skupnosti. Pri tem pa nismo klasična manjšinska ali narodnostna zastopniška organizacija, temveč hočemo med seboj povezati različne manjšine v Avstriji, gre nam za manjšinsko zavezništvo in solidarnost.« Med ogroženimi projekti, ki so jih načrtovali, so spletna stran »Minderheiten box« z informacijami o različnih manjšinah v Avstriji, nadaljnja pot razstave »Želijo nam vzeti življenje« po Avstriji, različne razprave o aktualnih temah, ki se jih je na Dunaju udeleževalo tudi po 300 ljudi, pa tudi izhajanje revije Die Stimme. S spremembo statutov je organizacija poskušala finančna sredstva pridobiti na razpisih Urada zveznega kancerja, zaenkrat niso odobrili niti enega projekta. Rešitev za organizacijo poskuša Initiative Minderheiten zdaj najti pri mestu Dunaj. »Morda se na Koroškem tega ne opazi, ampak če je na Dunaju razprava naše organizacije, so na njej vedno tudi ljudje iz mesta ali pa iz tega ali pa onega ministrstva.« Aktualne informacije o težavah in reševanju organizacije so na spletni strani initiative.minderheiten.at.