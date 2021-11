Minuli ponedeljek so na avstrijskem televizijskem kanalu ServusTV predvajali oddajo »Die Karawanken – Eine Überschreitung in Eis und Schnee« s štirimi koroškimi turnimi smučarji in alpinisti, med njimi Selan Andrej Olip, ki je skupaj z Michaelom Mautzem ter Geraldom in Dominikom Sagmeister v sedmih dneh prehodil sto kilometrov v Karavankah. Kdor je zamudil impresivne vzpone in vratolomne smuke z vrhov Karavank, si lahko oddajo serije Bergwelten ponovno ogleda na spletni strani www.servustv.com/bergwelten/