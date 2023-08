Gozdno pedagoginjo Natalie Bierbaumer smo srečali na Tednu športa in jezika v Šentjanžu, ki je letos otrokom nudil tudi odkrivanje domače narave. Natalie je zaključila Višjo srednjo šolo za predšolsko pedagogiko (BAFEP), zdaj zaklučuje študij elementarne pedagogike v Celovcu. Odraščala je na majhni kmetiji ob gostilni na Vognem polju pri Baškem jezeru in je že kot otrok veliko časa preživela v gozdu. Z gozdno pedagogiko se je prvič srečala v Boliviji in zatem pridobila tudi ustrezno izobrazbo v gozdarskem izobraževalnem centru FAST Pichl v Mürztalu na Štajerskem. Izobrazba za gozdno pedagogiko traja eno leto in obsega štiri module od pedagogike in prava do ekologije gozda in živali. Po petih letih jo čaka recertifikacija. Natalie je delala v otroškem vrtcu Bilčovs. S svojo skupino je šla dvakrat na teden v gozd. Zdaj je samostojna in svojo ponudbo širi na vrtce, ljudske šole, društva in podjetja, saj vodi v gozd tudi odrasle. »Imamo različne ponudbe, saj nagovarjamo tako teme ekologije kot tudi ekonomije. Igramo se, nabiramo stvari, ki jih kasneje obdelamo in uporabimo ali pojemo.« Pred dvema mesecema je bila v gozdu z ljudskošolskimi otroki, skupaj so se ukvarjali s členonožci, to so stonoge, pajki, pršice in podobne žuželke. S seboj so otroci imeli knjige, s pomočjo katerih so ugotavljali, kje te živali i živijo n kaj delajo. »Potem je tudi otrokov dostop do teh živalic drugačen.« V gozd se Natalie z otroki ali odraslimi odpravi ob vsakem vremenu, razen če izjemno močno dežuje. »Če pa le rahlo dežuje, gradimo zavetišča v gozdu«.

Kot poudarja Natalie, ki je prepotovala skoraj ves svet in je med drugim tri mesece preživela v Arktiki na ledolomilcu, je njena ponudba primerna za vse letne čase: »Preden grem s skupino v gozd, najprej pogledam, kaj je na razpolago, kaj ravno raste, kateri letni čas je in kaj lahko uporabim, vedno se posvetim temu, kar ravno uspeva. Pozimi recimo velik del vodstva posvetim prehrani gozdnih živali v snegu. Otroci so tudi pozimi navdušeni nad izleti v gozd, kjer tedaj nabiramo smolo, ukvarjamo pa se tudi z ledom.« Rada bi odprla dvojezičen vrtec s težiščem na gozdni pedagogiki. Z Natalie Bierbaumer lahko zainteresirani navežejo stik po Facebooku ali pa jo pokličejo na številko 0678 129 4662.