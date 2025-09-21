Fajon: Odgovorni za intervencijo pri Peršmanu morajo nositi posledice

Avstrija je največji tuji investitor v slovensko gospodarstvo, poleg tega pa sta državi partnerici na področju trgovine, turizma in čezmejnega sodelovanja. Za predšolske pedagoginje iz Slovenije bodo po besedah Kai­serja odpadle nekatere ovire za zaposlitev v koroških dvojezičnih vrtcih, kot je visok nivo znanja nemščine. Obe strani sta se strinjali, da je predor Ljubelj potreben sanacije, napovedali so nove prometne povezave in se zavzeli za nemoteno delovanje reševalnih služb ob državni meji.