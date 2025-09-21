Novice logo
Fajon: Odgovorni za intervencijo pri Peršmanu morajo nositi posledice

21.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Po 3. seji Skupnega komiteja Koroška – Slovenija sta 10. septembra v Zrcalni dvorani sedeža koroške deželne vlade spregovorila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in koroški deželni glavar Peter Kaiser.
Tanja Fajon in Peter Kaiser

Teme, ki jih je na tokratni seji obravnaval komite, so bile varstvo okolja in podnebja, promet in energija, izobraževanje in zdravje, znanost in raziskave ter kultura, kmetijstvo in turizem, predvsem pa policijska intervencija na Peršmanovi domačiji. Tako Fajon kot tudi Kaiser sta v tej zvezi poudarila »nujnost hitre in temeljite preiskave dogodka«, dodatno pa Tanja Fajon za odgovorne zahteva tudi pravne posledice. 

Avstrija je največji tuji investitor v slovensko gospodarstvo, poleg tega pa sta državi partnerici na področju trgovine, turizma in čezmejnega sodelovanja. Za predšolske pedagoginje iz Slovenije bodo po besedah Kai­serja odpadle nekatere ovire za zaposlitev v koroških dvojezičnih vrtcih, kot je visok nivo znanja nemščine. Obe strani sta se strinjali, da je predor Ljubelj potreben sanacije, napovedali so nove prometne povezave in se zavzeli za nemoteno delovanje reševalnih služb ob državni meji. 

