Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Einspielerjeva nagrada Georgu Wurmitzerju

31.10.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) bosta Einspielerjevo nagrado za leto 2025 podelila Georgu Wurmitzerju.

Prejel jo bo »za konkretno podporo vidnih in trajnostnih projektov slovenske narodne skupnosti v času njegovega aktivnega delovanja v koroški deželni politiki«. Podelitev bo v ponedeljek, 10. novembra 2025, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani v Celovcu.

Slavnostni govornik bo Nanti Olip, predsednik zbora narodnih predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev.

NSKS in KKZ od leta 1988 podeljujeta Einspielerjevo nagrado. S tem počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko njenih meja, ki si prizadevajo za slovensko narodno skupnost na Koroškem.

Iz rubrike Dogodki preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt