Einspielerjeva nagrada Georgu Wurmitzerju

Prejel jo bo »za konkretno podporo vidnih in trajnostnih projektov slovenske narodne skupnosti v času njegovega aktivnega delovanja v koroški deželni politiki«. Podelitev bo v ponedeljek, 10. novembra 2025, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani v Celovcu.
Slavnostni govornik bo Nanti Olip, predsednik zbora narodnih predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev.
NSKS in KKZ od leta 1988 podeljujeta Einspielerjevo nagrado. S tem počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko njenih meja, ki si prizadevajo za slovensko narodno skupnost na Koroškem.
