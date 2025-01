Društveniki SKD Globasnica so predali ček: Denar bo 300 otrokom omogočil šolanje

Martin Hochegger koordinira skupni humanitarni projekt v Moshiju v Tanzaniji, ki ga izvajajo Lebenshilfe, dežela Štajerska Missio in Pedagoška visoka šola Štajerska. »Otroci in mladostniki z albinizmom so v Tanzaniji tudi danes še v smrtni nevarnosti. Šamani in čudežni zdravilci so leta 2008 razglasili, da bodo ljudje, ki bodo zaužili dele telesa ljudi z albinizmom, imeli več sreče pri iskanju zlata,« pripoveduje Hochegger, ki je bil leta 2022 za svoje humanitarno delo nagrajen z nagrado za človekove pravice Bruna Kreiskega. Otroke z albinizmom v Tanzaniji tudi dandanes še lovijo in tudi ubijajo.