Zveza slovenskih organizacij (ZSO) je minuli petek v Mladinskem domu v Celovcu podelila dr. Petkovo priznanje Milki Kokot, Avguštinu Malleju in posthumno Jožetu Blajsu. ZSO podeljuje dr. Petkovo priznanje, ki s svojim angažmajem in delom v prid slovenske narodne skupnosti na Koroškem doprinesejo tehten in pomemben delež k njenemu obstoju in razvoju.