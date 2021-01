Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sporočata svoj sklep, da bosta 42. Tischlerjevo nagrado podelila dr. Matevžu Grilcu, dolgoletnemu predsedniku NSKS, za življenjsko delo na narodnopolitičnem področju in njegovo zavzemanje za samostojno politično gibanje med koroškimi Slovenci.

