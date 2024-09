Prejemnik deželne kulturne nagrade je pisatelj Josef Winkler. Med prejemniki sta društvi Peršman in Zarja ter več žensk iz vrst slovenske narodne skupnosti.

Letošnjo deželno kulturno nagrado prejme pisatelj Josef Winkler. To je po odločitvi na seji koroške deželne vlade konec julija sporočil deželni glavar Peter Kaiser. Potrjenih je bilo tudi osem pospeševalnih nagrad, tri priznavalne nagrade in eno priznanje. Odločitev je bila sprejeta na priporočilo neodvisnega koroškega kulturnega gremija.

Skupni znesek nagrad znaša 91.000 evrov. Winkler bo prejel 20.000 evrov.

Nagrade koroškim Slovenkam

Mira in Sara Gregorič

Med prejemniki pospeševalnih nagrad v višini 5.000 evrov so režiserka Mira Stadler, glasbenici Sara in Mira Gregorič ter medijska umetnica Verena Repar. Priznanje za posebne dosežke na področju neodvisnega kulturnega dela v višini 7.000 evrov si delita društvi Zarja in Peršman iz Železne Kaple.

Priznavalno nagrado v vrednosti 8.000 evrov bosta prejeli pisateljica Cvetka Lipuš in predstojnica celovške slavistike Cristina Beretta.

Nagrade bodo podelili konec leta.