Deset let po maturi so se srečali ob Vrbskem jezeru

Do­študirali smo, zaključujemo izobrazbe in delamo celo v poklicih, ki smo si jih želeli. 4. julija 2025 smo se spet videli, več kot polovica bivšega 8.B razreda je prišla na razredno srečanje v vilo Lido ob Vrbskem jezeru. Ob dobri jedači in pijačah ter poletnih temperaturah smo se spomnili skupnega časa, ki smo ga preživeli na višji stopnji. Čeprav smo na začetku večinoma še govorili o »novih osebah«, ki smo zdaj, smo kmalu spet našli bivšo dinamiko, ki nas je povezala. Utrinke srečanja smo ujeli na film in slike nas bodo spremljale v albumu, kot razrednica, za bivša snidenja.