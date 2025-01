Christian Krabath je premagal raka in želi biti kmet

Christian si že od zgodnjega otroštva najbolj želi biti kmet, zato se je po ljudski šoli v Dobrli vasi in srednji šoli v Sinči vasi vpisal na kmetijsko šolo Gold­brunnhof pri Velikovcu, kjer je stanoval v internatu. Največ prijateljev ima iz dobrolskega vrtca, z njimi je najprej igral v lutkovni, zdaj pa v mladinski gledališki skupini Teatr Srce. Zaradi mobinga sošolcev na Goldbrunnhofu je po zaključenem prvem letniku zapustil šolo in se kot vrtnar zaposlil v celovškem Minimundusu. »Prežgali so mi odejo na postelji, ki jo je morala bica zašiti, mi s Stanley nožem uničili peresnico, meter in še marsikaj drugega. Z enim samim sošolcem iz Volšperka sem se dobro razumel, vsi drugi so se spravljali name, kljub temu da sem jim povedal, da sem bil kot otrok zelo bolan in da se težko učim. Ta sošolec, s katerim sem se spoprijateljil, ni stanoval v internatu, pri pouku je imel podobne težave z učenjem kot jaz, a je za razliko od mene blestel pri praksi na prostem, saj je obvladal vsa kmečka opravila. Šolo sem prekinil, a bi še vedno rad pridobil poklicno kvalifikacijo kmeta.« Minulo nedeljo je Christian s prijateljem iz Globasnice obiskal Kmetijski sejem v Celovcu. In kaj ga je posebej zanimalo na sejmu? »Morda traktor za doma.« Christianova dedej in bica imata v Mali vasi majhno kmetijo, na katero sta se pred nekaj leti iz Dobrle vasi preselila Christian in mama.