Čezmejno srečanje nad Ukvami

Okoli 100 pohodnikov in pohodnic je uživalo minulo soboto, 21. junija, ob odkrivanju slikovitih ukovških planin in večjezičnosti Kanalske doline. Pohod se je začel na ukovški planini. Med nezahtevnim pohodom je direktor naravnega parka Dobrač (Naturpark Dobratsch) Robert Heuberger spregovoril o značilnosti tega čezmejnega naravnega območja, jezikoslovka Karmen Kenda Jež pa o ziljskem narečju. Četa pohodnikov in pohodnic se je ustavila tudi pri domačinu iz Ukev Bastiju Mischkotu, ki je razlagal, kako je bilo živeti v teh krajih tedaj in danes. Pohod se je končal ob idealnem vremenu z druženjem. Pred tem pa je mašo daroval na prostem pri kapelici župnik Michael Joham. Pred vsem tem je Ana Wedam (društvo Don Mario Černet) v svojih uvodnih besedah poudarila močno navezanost Ukljanov na planine nad vasjo Ukve – Ravna, Filca in Zadnje Ukve. »Do pred nekaj leti bi lahko govorili o dvojnih Ukvah,« zapiše, saj so vaščani poleti množično selili živino in perjad na planine, kjer so ostajali do pozne jeseni, včasih celo čez zimo. Ukve so bile edina vas, ki je na planini imela celo šolo, »šole pa na pašnikih ni imel nihče«. Danes se planinsko življenje nadaljuje v manjši meri, planina pa je vse bolj turistično razvita s številnimi gostilnami in urejenimi potmi. Gonilna sila čezmejnega pohoda, letos že devetega, je Simon Trießnig. Prvo srečanje je bilo na Dobraču, kjer bo tudi naslednje leto jubilejni pohod. »13. junija 2026 na Dobraču. Tam, kjer se je vse začelo,« nam je povedal Trießnig in dodal, da bo tam tudi »maša z našim škofom Jožetom Marketzem in tudi glasbeno bomo pripravili nekaj posebnega, saj bomo povabili zbore iz Roža, Podjune in z Zilje«. Cilj pohoda, ki je izviral iz postavitve dvojezične table na slovenski cerkvi na vrhu Dobrača, je bil, da bo vsaj enkrat na leto bilo slišati slovensko besedo na Dobraču, to je pri maši ter pri predavanjih med pohodom. Ta zamisel pa se je iz leta v leto začela širiti v alpsko-jadranski prostor in povezuje zamejska kulturna društva.