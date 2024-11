V ponedeljek, 4. novembra, med 10. in 17. uro, bo v domu Sodalitas v Tinjah potekala celodnevna delavnica, kjer bodo skupno pogledali v prihodnost in si zastavili konkretne cilje za leto 2034. Vabljeni so vsi, ki jim je slovenščina pri srcu.

»Cilj je, da ob koncu definiramo tri čisto konkretne cilje za leto 2034,« pravi Veronika Kušej, ki je idejo imela že leta 2020. Tedaj pa je vse načrte preprečila korona.

»Ukvarjali se bomo s konkretnimi potrebami za krepitev identitete in enotnosti,« pravi Aleksander Doujak in dodaja, da bodo sprva skupno sestavili optimističen in pesimističen scenarij za bodočnost ter se z interaktivnim delom približevali ciljem. »Trenutno vidim, da je v narodni skupnosti manj konkurence kot prej in tudi zagrizenosti ni več,« pravi Doujak, ki je študiral na Dunaju in v Bostonu. Opaža, da slovenščina usiha, a da je treba to dejstvo sprejeti, se spoprijeti z izzivi in se čimprej začeti ukvarjati z načrti, kam naj se razvije slovenska narodna skupnost na Koroškem.

Aleksander Doujak že 30 let svetuje podjetjem, je avtor številnih strokovnih publikacij

in predava na univerzah o sistemskem svetovanju, strategiji, inovacijah in o upravljanju sprememb.

»Že gori, zato je treba, da čimprej nekaj naredimo,« pravi Kušej, ki s tem projektom želi vsem koroškim Slovenkam in Slovencem dati priložnost, da se začnejo ukvarjati z zgodovino, identiteto in samoorganizacijo, predvsem pa, da bi našli skupni imenovalec za prihodnost. Veronika Kušej je že povabila politične, kulturne, mladinske in športne organizacije koroških Slovencev, »na delavnico pa lahko pride vsak, komur je slovenščina pri srcu«. Predhodna prijava ni po­trebna, je pa zaželjena na e-naslovu [email protected].