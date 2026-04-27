Častni znak dežele Koroške županu Brd Francu Mužiču

27.4.2026 Celovec Klagenfurt Tomaž Verdev
Franc Mužič, dolgoletni župan občine Brda, je v četrtek, 16. aprila, iz rok deželnega glavarja Daniela Fellnerja prejel častni znak dežele Koroške.
Daniel Fellner, Maja Balant Slobodjanac, Franc in Jožica Mužič, Bernard Sadovnik

Mužič občino Brda vodi od njene ustanovitve v letu 1994 do danes, 15. oktobra letos bo dopolnil 80 let, novembra pa se iz občinske politike poslavlja v zaslužen pokoj. Predlagatelj podelitve častnega znaka je bil Mužičev dolgoletni prijatelj Bernard Sadovnik, globaški župan in predsednik SKS. Podelitev je prejemnika presenetila v celovških prostorih Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev (SKS), kjer je hkrati sedež Alpe-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACC), s katerim je Mužič že dolgo povezan. 

Z občino Brda je na Koroškem pobraten Pliberk, še lani se je Franc Mužič zadnjič na pliberškem jormaku družil s pokojnim županom Štefanom Visotschnigom (1951-2025). Mužiču je uspelo po osamosvojitvi Slovenije najti nove trge za kmetijske pridelke iz Goriških Brd, predvsem tamkajšnje češnje in vino visoko kotirajo v Avstriji. V 32 letih na čelu občine Brda je Mužič kot župan srečal ne samo vse koroške deželne glavarje od leta 1994, torej J. Haiderja, G. Dörflerja, P. Kaiserja in D. Fellnerja, ampak tudi nekdanjega dunajskega župana Häuptla in nekdanjega zveznega predsednika Heinza Fischerja.

Kot je povedal Franc Mužič, mu je pot v Avstrijo pomagal utirati nekdanji generalni konzul v Celovcu Jože Jeraj. »Ta nam je nekako utrl pot sem na Koroško, prej smo leto, dve hodili na Salzburško, pa tudi na Bavarsko do Münchna. Jeraj nam je predlagal, da se usmerimo na bližjo Koroško. Nato smo tu v okviru Alpe-jadranskega centra za čezmejno povezovanje (AACC) navezali stike z Bernardom Sadovnikom in Filipom Waraschem, ki smo jih skozi leta samo še krepili. To sodelovanje je res prijateljsko pristno, ogromno Korošcev prihaja k nam v Brda, pa tudi dosti naših ljudi prihaja sem na Koroško. Zato je nujno, da tisti, ki ustvarjamo politiko, ustvarjamo pogoje za čezmejno sodelovanje. Danes smo tu v Celovcu zato, ker moram po 32 letih svojega županovanja tudi to stvar nekako zaključiti in predati nasledniku.« Kakšna sezona pa se letos obeta s češnjami? »Zgodnje sorte so izjemno dobro obrodile, tako da pričakujemo dobro letino. Del pridelka bomo tudi letos ponudili na mini prazniku češenj na Koroškem.«    

