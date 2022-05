Danes ponoči, 30. maja 2022, je svojo dolgo življenjsko pot sklenil eden najbolj prevajanih slovenskih pisateljev Boris Pahor. Umrl je v 109. letu starosti v svojem domu v Trstu.

Boris Pahor se je rodil 26. avgusta 1913 v Trstu, očetu Francu in materi Mariji Ambrožič, odraščal je s sestrama Evelino in Marico. Kot sedemleten doživi v neposredni bližini doma požig slovenskega Narodnega doma sredi Trsta, ki so ga požgali italijanski fašisti. Tega ne pozabi nikoli. Ker se ne želi šolati v italijanščini, se vpiše na klasično gimnazijo v škofijskem semenišču v Kopru, leta 1935 maturira, študira teologijo v Gorici in jo opusti. Leta 1941 ga vpokličejo v italijansko vojsko v Libijo, po premestitvi v Italijo postane prevajalec za ujete jugoslovanske častnike ob Gardskem jezeru. Leta 1943 se v Trstu pridruži Osvobodilni fronti, domobranci ga aretirajo in zaprejo v zaporu Coroneo sredi Trsta. Nato se prične njegova zaporniška pot po taboriščih v Nemčiji in Franciji. Leta 1951 se v Primorskem dnevniku postavi v bran Kocbekovi zbirki novel Strah in pogum. Leta 1975 izide v reviji ZALIV, ki jo je urejal, brošura Edvarda Kocbeka »Pričevalec našega časa«, v kateri »Kocbek obsodi poboj na Koroško prebeglih slovenskih domobrancev, ki so jih Britanci vrnili Jugoslaviji«. Zaradi te podpore mu takratne jugoslovanske oblasti za tri leta prepovedo potovanja v Jugoslavijo.

Bistvo njegovega življenja in ustvarjanja so njegove knjige. Najpomembnejša je nedvomno Nekropola, ki je prevedena v več jezikov, ta mu je leta 2007 prinesla francoski red viteza legije časti. Ne moremo mimo njegove knjige »Trikrat ne – Tre volte no«, v kateri enači fašizem, nacizem in komunizem. Leta 2009 ga tudi predsednik Avstrije odlikuje z velikim častnim križem za znanost in umetnost, leta 2013 pa mu Evropski parlament podeli nagrado državljan Evrope. Leta 2010 postane častni meščan Maribora in leta 2013 tudi častni meščan Trsta. Boris Pahor je bil tudi dobitnik Tischlerjeve nagrade, ki jo je osebno prevzel v Celovcu dne 24. 1. 2013. Ljubljana se mu leta 2017 zahvali s postavitvijo Pahorjevega spomenika v nadnaravni velikosti v ljubljanskem Tivoliju. Pahor je bil tudi večkrat predlagan za Nobelovo nagrado.