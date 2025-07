Astronomska noč na Komlju »Ena žlica zvezdne mase tehta toliko kot cela Peca«

»Najsvetlejša zvezda je Sirius. Prva posveti na obzorju in zaradi lomljenja svetlobe v atmosferi se zdi, da utripa,« je povedal Pepej Krop. Krop je zbranim s pomočjo teleskopa, laserja in projekcije na zaslonu pokazal tudi ozvezdje Orion, planet Mars, največji planet v našem osončju Jupiter in njegove štiri lune ter razlago ozvezdij povezal s starimi grškimi bajkami. Planeti in ozvezdja so namreč često dobili imena po grški mitoloških junakih. »Ena od Jupitrovih lun je Calisto. Mit pravi, da je vrhovni bog Zeus, v rimski mitologiji znan kot Jupiter, imel ljubimko Calisto, ki mu je rodila sina. Zaradi ljubosumja Jupitrove žene Here oz. Juno pa je Jupiter Calisto in njenega sina spremenil v medveda. Obe ozvezdji se nahajata nad severno poloblo in ju je moč videti vse leto. Isto velja za ozvezdje Andromeda,« je razložil Krop. Naša galaksija Rimska oz. Mlečna cesta je le ena od več kot 200 milijard galaksij v vidnem vesolju in ima premer 100.000 svetlobnih let. Po ocenah znanstvenikov je v njej med 100 in 200 milijard zvezd. Vendar pa se zaradi rotacije Zemlje okrog sonca nekatera ozvezdja vidi le v določenem delu leta. Dvanajst astroloških znamenj horoskopa prav tako izvira iz poimenovanja 12 ozvezdij v Mlečni cesti, ki se jih vidi le ob določenem delu leta, in sicer približno šest mesecev po datumu horoskopskega znamenja. Najsvetlejše ozvezdje v našem osončju je lev, ki se ga še posebej dobro vidi spomladi. Dobro vidno je tudi ozvezdje tehtnice, delno tudi dvojčka, pa galaksija Sombrero. Pepej Krop je razložil tudi, kako se računa svetlost in oddaljenost zvezd in množico šokiral, da »ena žlica zvezdne mase nevtronske zvezde (t.j. degenerirana zvezda) tehta toliko kot cela Peca«.