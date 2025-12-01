Apovnikov leksikon in zbornik

Martina Piko-Rustia in Uši Sereinig iz Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik sta ob tej priložnosti osvetlili nastajanje leksikona, v katerem se odraža dolgoletno in natančno leksikografsko delo Pavla Apovnika. Leksikon je dragocen zaklad, saj zajema bogat besedni zaklad iz kmečkega, cerkvenega in kulturnega življenja ter pogosto uporabljeno izrazje s področij prava in gospodarstva. Poleg tega vsebuje tudi podatke o izvoru posameznih besed ter fonetičen zapis. Hčerka Pavla Apovnika Doroteja Apovnik je predstavila nekaj najpomembnejših življenjskih postaj svojega očeta ter poudarila, da izvira njegova globoka ljubezen do slovenskega jezika – tako do narečja kot do knjižnega jezika – iz ljubečega okolja njegove družine ter iz boleče izkušnje zgodnjih šolskih let, ko je bila slovenska govorica prepovedana. Lojze Wieser pa je poudaril pomen Pavla Apovnika na dveh ravneh: kot močno osebnost, ki se je mirno, vztrajno in z dobršno mero trme zavzemala za manjšinsko politiko, ter kot leksikografa, ki je postavil temelje lepe slovenščine – ne le v književnosti, temveč tudi v pravnem jeziku. Odziv zbrane publike na predavanja ter leksikon in zbornik je bil izredno pozitiven in živahen.