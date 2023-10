Že osmič je letos v Mörtschachu/Mirče v dolini Mele/Mölltal na zgornjem Koroškem potekal »Mölltaler Geschichten Festival«, na spletni strani je dogodek opisan kot »mednarodni praznik nenavadnih kratkih zgodb«. Letos je sodelovalo čez 500 mladih avtoric in avtorjev iz Nemčije, Avstrije, Švice, kratke zgodbe pa so prispele celo iz Afrike in Skandinavije. Tema letošnjega nagradnega literarnega natečaja je bila »Trotzdem«. Najboljše avtorice in avtorje so 30. septembra počastili v Kultboxu v Mirčah. Glavno nagrado »Literaturpreis des Landes Kärnten« je za kratko zgodbo »Die Männer des Dorfes Z.« prejela dolgoletna sodelavka slovenskega tednika Novice Ana Grilc. O podelitvi je odločila petčlanska strokovna žirija pod vodstvom avtorja Franzobla. Nagrado v vrednosti 1000 evrov je Ani Grilc izročila deželna svetnica Sara Schaar.

Fotocredit: Oskar HÖHER (www.hoeherfoto.at)

Povezava: https://www.moelltaler-geschichten-festival.at/