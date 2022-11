Alpinist Reinhold Messner, človek, ki je prvi priplezal na vseh štirinajst osemtisočakov v Himalaji in bil prvi človek, ki je s soplezalcem priplezal na Mont Everest brez kisika, se je odločil, da bo poslednjič predaval po svetu o svojih skoraj neverjetnih alpinističnih podvigih. Kot prvo je za predstavitev izbral Slovenijo, to pa zaradi tega, ker so zanj slovenski alpinisti eni najboljših na svetu in so opravili veliko najtežjih vzponov v Himalaji.

Na novinarski konferenci, ki je bila 1. septembra v dvorani Lili Novy v Cankarjevem domu, je vodja koncert­nega programa Barbara Rogelj predstavila Festival ZADNJA ODPRAVA, na katerem se je predstavil Reinhold Messner kot alpinist, pustolovec, pripovedovalec in filmski ustvarjalec. Družbo mu je delal naš odlični alpinist in pisec Viki Grošelj. V okviru Festivala je gospa Rogelj napovedala štiridnevni program predavanj in filmov in sicer »Še vedno živa Still Alive«, dokumentarec o tem, kako sta Messner in njegov prijatelj Peter Habeler kot prva na svetu priplezala na Everest brez kisika, film »Sveta gora – The Holy Mountain« in multivizijsko predavanje R. Messnerja z naslovom ŽIVETI! Pozdravila je tudi gospa Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma z besedami, da je zelo vesela, da je Messner izbral ravno Slovenijo za svojo prvo predstavitev. Messner se je zahvalil za povabilo in povedal, da želi s soprogo Diano prenesti svoje dolgoletne izkušnje tudi Slovencem. Ta premiera njegovih nastopov je poklon slovenskim alpinistom. Obiskala bosta še Avstralijo, obe Ameriki in Evropo. Viki Grošelj, dolgoletni spremljevalec Messnerjevih podvigov in tudi njegov soplezalec, je povedal, da smo ponosni, da se bo ta festival začel v Ljubljani in da je to priznanje slovenskemu alpinizmu. Leta 1972 je Messner prvič prišel v Ljubljano in od takrat intenzivno sodelujeta.

Sam sem Messnerju kot Avstrijcu v imenu Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva čestital za vse njegove alpinistične dosežke in povedal, da se mi zdi, da so vse gore naša skupna last, pa naj bodo v Evropi ali v Aziji, kar so dokazali tudi slovenski alpinisti s svojimi vzponi v Himalaji. Sem pa izredno vesel, da lahko te dni spremljamo Messnerjeve vzpone. Pozdravil sem tudi Vikija Grošlja in od njiju prejel avtograma v Messnerjevi avtobiografiji »Življenje na skrajnih mejah« (Učila, Tržič).

Da je bilo njegovo življenje res na skrajnih mejah, smo 2. septembra v filmu »Everest! Najvišji cilj Everest« v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, na katerem je bilo tudi nekaj članov našega društva, spoznali in doživeli ob njegovih skrajnih človeških zmogljivostih, ko sta s Petrom Habelerjem kot prva človeka na svetu priplezala na vrh Everesta brez kisika. Kot nekdanji plezalec (nekoč sem letel navezan dol po ledeniku Pastirica na avstrijskem Kleku) sem film izredno podoživljal in do njegovega konca drevenel ob spremljanju neverjetnih človeških zmogljivostih, ki sta jih ta dva vrhunska alpinista doživljala, da sta dosegla vrh najvišje gore na svetu – brez kisika!